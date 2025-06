Die besten 9 Romanzen in Videospielen: Diese Lovestorys haben uns Gänsehaut bereitet

Die Romanzen mit Hans und Karlach gehören für uns zu den besten, die wir bisher in Videospielen erlebt haben.

Romanzen können in Videospielen nettes Beiwerk sein, das ein bisschen zusätzliche Würze ins Geschehen bringt. Sie können aber auch viel mehr als das bieten. Richtig gute Liebesgeschichten ermöglichen uns etwa, einen ganz neuen Blickwinkel in der Story einzunehmen und echte Highlight-Momente zu erleben.

Zusätzlich zeigen sie uns ganz neue Seiten an Charakteren oder stellen möglichst vielfältige Beziehungen und Lebensrealitäten dar. Wir listen für euch die unserer Meinung nach neun stärksten Romanzen auf und verraten, was sie ausmacht.

Passend zum Pride Month sind darunter viele queere Lovestorys, beziehungsweise solche, die dank anpassbarer Hauptfigur eine queere Option ermöglichen. Unser Fokus liegt aber natürlich primär darauf, wie gut die Romanzen sind.

So haben wir ausgewählt: In dieser Liste vertreten sind lediglich Romanzen, bei denen wir als Spieler*in selbst mitbestimmen können, beziehungsweise für die wir uns aktiv entscheiden müssen. Von der Story fest vorgegebene Liebesgeschichten haben wir ausgeklammert, beziehungsweise sie in unsere Bullet Point-Liste mit zusätzlichen Empfehlungen ausgelagert. Die “besten” Romanzen sind für uns außerdem nicht diejenigen, die besonders wholesome sind und mit Happy End kommen, sondern die Geschichten, die uns am meisten bewegt oder nachhaltig beeindruckt haben. Und natürlich spielt dabei immer persönlicher Geschmack eine Rolle. Spoilerwarnung: Um zu erklären, was diese Beziehungen so außergewöhnlich macht, müssen wir einige Kernpunkte verraten, die etwas vorwegnehmen. Wir versuchen uns dabei so vage wie möglich zu halten, kennt ihr aber eine der Romanzen nicht und wollt sie ganz ohne Vorwissen erleben, solltet ihr diesen Abschnitt lieber nicht lesen.

Cloe und Max (Life is Strange)

1:54 Life is Strange - Trailer zeigt erstmals die Änderungen der Remastered Collection - Trailer zeigt erstmals die Änderungen der Remastered Collection

Autoplay

Voraussetzungen für gespielten Charakter: keine (fester Charakter: Max)

Die Romanze zwischen Max und Chloe in Life is Strange ist deswegen so besonders, weil sie so real ist. Beste Freund*innen kennen unsere am besten gehüteten Geheimnisse, stehen uns oftmals näher als unsere eigenen Familien.

Wir würden es vermutlich niemals offen zugeben, doch die meisten von uns werden schon mal an einem Punkt im Leben für unsere*n beste*n Freund*in geschwärmt haben. Und genau das macht Chloes und Max Romanze so nahbar.

Chloe und Max sind beste Freundinnen, bei denen sich mehr entwickeln kann.

Nicht nur der Realismus, auch die Dramatik hinter der Geschichte der beiden besten Freundinnen macht diese Romanze zu etwas Besonderem. Es geht im Verlauf der Story um den Verlust geliebter Menschen, um Hilflosigkeit und Selbstfindung und das sogenannte Trolley-Problem.

All diese schwierigen Themen weben sich in Max und Chloes Beziehung, ohne zu tief in die Klischeekiste zu greifen (oder an dieser Stelle zu viel zu spoilern).

Anders und Hawke/Solas und die Inquisitorin (Dragon Age 2, Inquisition)

18:43 Dragon Age: Inquisition - Test-Video zum Rollenspiel-Nachfolger - Test-Video zum Rollenspiel-Nachfolger

Voraussetzungen für gespielten Charakter: keine (Anders); weiblich, Elfenvolk (Solas)

Hier machen wir eine Ausnahme und fassen zwei Romanzen zusammen, zwischen denen es einige Parallelen, beziehungsweise ein gemeinsames Thema, gibt. Gemeint sind die Beziehungen von Spielercharakter Hawke mit Anders in Dragon Age 2 und die der Inquisitorin mit Solas in Dragon Age: Inquisition.

Solas gehört zu den ersten Begleitern in Dragon Age: Inquisition. Im Nachfolger spielt er eine ganz andere Rolle.

Anders und Solas spielen jeweils eine bedeutende und ganz spezielle Rolle in der Story der Spiele. Die beiden Magier haben starke Überzeugungen und verfolgen eine versteckte Agenda. Lässt sich unsere Hauptfigur auf eine Beziehung mit einem der beiden ein, gerät sie dadurch in eine ganz besondere Position – und es ist eine, die wehtut.

Anders kam schon früher in der Reihe vor, damals war er aber noch ein bisschen ... anders.

Die Romanzen sind Empfehlungen für alle, die ihren Kaffee gerne so heiß trinken, dass er die Zunge verbrennt und Lovestorys lieber bitter als süß konsumieren. Der Moment des Verrats ist in beiden Fällen unabwendbar und uns unter die Haut gegangen.

Das liegt auch daran, dass die Romanzen vorher sehr innige Momente haben und sowohl Solas für eine Elfen-Inquisitorin als auch Anders für Hawke als Flüchtling in Kirkwall wichtige Stützen sein können. Gleichzeitig kommt die innere Zerrissenheit der Figuren immer wieder durch und macht sie spannend für Fans von düster-melancholischen Geschichten.

Thanatos, Megaera und Zagreus (Hades)

9:03 Hiebe in Zeiten von Corona - Hades kam zur perfekten Zeit

Voraussetzungen für gespielten Charakter: keine (fester Charakter: Zagreus)

Ja, ja. Wir haben gerade gesagt, dass wir eine Ausnahme machen und zwei Romanzen zusammenfassen – und dann machen wir noch eine Ausnahme! Aber ihr werdet es uns hoffentlich nachsehen, schließlich ist es verdammt schwierig, sich in Hades zu entscheiden.

Und hier kommt eigentlich auch der Knackpunkt: Das müssen wir gar nicht!

Hades ermöglicht es uns nämlich, eine polygame Beziehung zu führen, mit Thanatos und Megaera. Nicht nur, dass diese Option noch immer sehr selten in Spielen ist, meistens ist sie auch nicht sonderlich gut oder nuanciert umgesetzt und lässt sich gern einfach nur auf “ich date mehrere Charaktere separat voneinander” herunterbrechen.

Die Beziehung mit Megaera lohnt sich schon alleine ...

In Hades haben wir allerdings die Möglichkeit, eine richtige Poly-Beziehung mit Thanatos und Megaera einzugehen, die explizit thematisiert und besprochen wird. Nachdem wir mit beiden separat eine Romanze angefangen haben, tauchen sie irgendwann gemeinsam in Zagreus Schlafzimmer auf und erklären, dass sie zu einem gemeinsamen Verständnis gekommen seien. Ab da wird aus zwei Duos ein Trio.

... besonders schön ist aber, wie sie verläuft, wenn wir auch auf Thanatos ein Auge werfen.

All das kommt aber erst nach vielen, vielen Versuchen, die Unterwelt zu verlassen. Ähnlich wie die Story selbst, bauen sich die Beziehungen in Hades sehr langsam auf, fühlen sich dadurch allerdings umso erfüllender und nuancierter an.

Im Fall von Megaera besonders, da sie nicht nur Zagreus Ex-(Ex?)-Partnerin ist, sondern gleichzeitig der erste Boss im Spiel. Und nein, auch eine wieder entflammte Beziehung ändert nichts daran, dass Meg ihren Job ernst nimmt!

Romantik ist kein Fokuspunkt von Hades, darum ist es umso befriedigender, wie gut sie letztendlich geschrieben ist. Dass es hier noch dazu eine Möglichkeit gibt, die wir so noch sehr selten (gut) in Spielen finden, ist ein weiterer Bonus.

Kerry und V (Cyberpunk 2077)

18:54 Mit Update 2.0 wird Cyberpunk 2077 dem Hype endlich gerecht

Autoplay

Voraussetzungen für gespielten Charakter: maskuliner Körperbau, maskuline Stimme

In Cyberpunk 2077 haben uns alle Romanzen gut gefallen, die ganz spezielle Dreiecksbeziehung mit Kerry fanden wir aber besonders reizvoll, weil sie auf diese Weise nur in dieser Story möglich ist. Lange bevor der Musiker nämlich auf V trifft, ist er bereits ein Weggefährte von Johnny Silverhand.

Kerry und Johnny haben eine gemeinsame Vergangenheit und das verkompliziert die Beziehung mit V.

Die beiden spielten zusammen bei der Rockgruppe Samurai und wie das bei Bands häufig so ist, prallten da immer wieder die Egos aufeinander. Durch die Interaktionen mit Kerry lernen wir mehr über Johnnys Vergangenheit, entscheiden wir uns zusätzlich für eine Romanze, kommt es zu einer richtig spannenden Dynamik zwischen den drei Beteiligten.

Schließlich weiß Kerry, dass sein ehemaliger Mitmusiker in Vs Körper steckt – und Johnny ist nicht gerade begeistert, wenn die anderen beiden sich näherkommen. Besonders gut gefallen hat uns aber, dass sich Kerrys Gefühle für V trotz der Komplikationen glaubwürdig anfühlen und er während der Beziehung eine interessante Entwicklung durchmacht.