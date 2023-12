Das sind die 20 besten Nintendo Switch-Spiele 2023 laut Metacritic

Das sind die 20 besten Switch-Spiele laut Metacritic.

Wie immer zum Jahresende können wir auf Metacritic nachschauen, welche Spiele für welche Plattform in den vergangenen 12 Monaten die besten durchschnittlichen Review-Scores erhalten haben. Den Anfang machen die 20 besten Nintendo Switch-Games laut Metacritic, die wir hier für euch aufbereitet haben.

Top 20 Nintendo Switch-Games laut Metacritic im Jahr 2023

Platz 20: Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (Metascore 85)

Platz 18 (unentschieden): The Legend of Heroes: Trails to Azure (Metascore 86)

Platz 18 (unentschieden): 30XX (Metascore 86)

Platz 17: Ghost Trick: Phantom Detective (Metascore 86)

Platz 16: Anonymous;Code (Metascore 86)

Platz 15: Mario Kart 8 Deluxe: Booster Course Pass - Welle 4 (Metascore 86)

Platz 14: The Cosmic Wheel Sisterhood (Metascore 87)

Platz 13: Theatrhythm Final Bar Line (Metascore 87)

Platz 12: Star Ocean: The Second Story R (Metascore 87)

Platz 11: Pikmin 4 (Metascore 87)

Platz 10: Dave the Diver (Metascore 87)

Platz 9: Vampire Survivors (Metascore 88)

Platz 8: The Making of Karateka (Metascore 90)

Platz 7: Persona 4 Golden (Metascore 90)

Platz 6: Jack Jeanne (Metascore 90)

Platz 5: Sea of Stars (Metascore 91)

Platz 4: Xenoblade Chronicles 3: Expansion Pass Welle 4 - Future Redeemed (Metascore 92)

Und bevor wir zu den Top 3 kommen, findet ihr hier die Flop-Spiele 2023 auf Metacritic:

Mehr zum Thema Die schlechtesten Spiele 2023: Das sind laut Metacritic die 10 größten Flops des Jahres von Eleen Reinke

Platz 3: Super Mario Bros. Wonder

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Metascore: 92

92 Release: 20. Oktober 2023

Mit Super Mario Bros. Wonder erschien im Oktober das erste große 2D-Mario-Jump&Run seit New Super Mario Bros. U, also seit knapp 11 Jahren. Im Fokus des bunten Hüpfers stehen diesmal die sogenannten Wunderblumen, die nicht nur frischen Wind, sondern auch ordentlich Abwechslung ins Spiel bringen.

Berühren wir die Blumen nämlich, verändern wir die Levelstruktur und andere besondere Dinge geschehen: So werden Röhren beispielsweise plötzlich lebendig oder Charaktere verändern ihr Aussehen.

Platz 2: Metroid Prime Remastered

1:18 Metroid Prime Remastered mit Gameplay-Trailer angekündigt

Metascore: 94

94 Release: 9. Februar 2023

In der Switch-Neuauflage des Game Cube-Originals ballern wir uns als Heldin Samus Aran durch verschachtelte Levels, finden neue Ausrüstung und überwinden damit Hindernis um Hindernis.

Das gute alte Metroid-Spielprinzip ist so simpel und spaßig, dass es 20 Jahre nach dem ursprünglichen Release immer noch verdammt viel Spaß macht.

Platz 1: Zelda: Tears of the Kingdom

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Metascore: 96

96 Release: 12. Mai 2023

Tears of the Kingdom ist die direkte Fortsetzung des Open World-Hits Zelda Breath of the Wild und führt uns erneut in die offene Spielwelt von Hyrule. Diesmal stehen uns allerdings neue Werkzeuge wie zum Beispiel die Ultrahand zur Verfügung, die das Gameplay noch komplexer machen und mit denen wir uns kreativ noch mehr ausleben können als in Teil 1.

Welche Spiele für Nintendo Switch gehören zu euren absoluten Favoriten des Jahres 2023? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!