Die schlechtesten Spiele 2023: Das sind laut Metacritic die 10 größten Flops des Jahres

Der Herr der Ringe: Gollum kam auf Metacritic ganz schlecht weg.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und da ist es mal wieder Zeit, zurückzublicken. 2023 war insgesamt ein ziemlich gutes Jahr für Gamer*innen. Neben großartigen Titeln wie Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3 oder Alan Wake 2 gab es aber auch das ein oder andere Spiel, das bei Kritikerstimmen und Fans gar nicht gut weggekommen ist.

Metacritic hat jetzt die Liste der am schlechtesten bewerteten Spiele 2023 geteilt. Und auch wenn Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, waren sich bei diesen Titeln doch so gut wie alle einig.

Das sind die 10 schlechtesten Spiele 2023 laut Metacritic

So funktioniert Metacritic: Metacritic ist eine Review-Aggregatorseite und sammelt die Tests unterschiedlicher Medien, um daraus den Mittelwert zu errechnen, den sogenannten Metascore. Zwar handelt es sich dabei um eine Auswahl qualifizierter Tests, aber die Seite eignet sich besonders, um ein schnelles Meinungsbild einzuholen.

Platz 10: Gargoyles Remastered

0:59 Das Gargoyles-Spiel zur Kult-Serie bekommt ein Remaster, das Kinder der 90er glücklich machen dürfte

Metascore: 49

Das Remaster des ursprünglich 1995 für Sega Genesis erschienenen Plattformers findet wenig Anklang bei Kritiker*innen und ist nur für echte Fans des Originals zu empfehlen. Besonders die frustrierende Schwierigkeit und fehlende Änderungen werden angekreidet.

Platz 9: Loop8: Summer of Gods

Metascore: 49

Im japanischen RPG Loop8 seid ihr in einer Zeitschleife in einer alternativen Version Japans in den 1980ern gefangen und müsst Dämonen bekämpfen. Kritik gab es bei dem Titel besonders für das rundenbasierte Kampfsystem und die nervigen Wiederholungen.

Platz 8: Gangs of Sherwood

Metascore: 48

Gangs of Sherwood wollte ein Koop-Action-Spiel mit futuristischem Robin Hood-Setting werden, scheiterte aber schon am wenig spaßigen Kampfsystem und den viel zu leichten Bossen.

Platz 7: Hellboy: Web of Wyrd

1:30 Hellboy: Web of Wyrd bringt die Comic-Reihe nach über einem Jahrzehnt zurück auf Konsolen

Metascore: 47

Auch mit dem inzwischen verstorbenen Lance Reddick in der Rolle von Hellboy konnte das Beat'em'Up-Roguelike nicht überzeugen. Zu leicht, zu repetitiv – Hellboy: Web of Wyrd fühlt sich für Kritiker*innen bestenfalls unfertig an.

Platz 6: Crime Boss: Rockay City

1:08 Crime Boss Rockay City lässt die Gangster-Filme der 90er mit Star-Ensemble aufleben

Metascore: 43

Die neue IP wollte mit einem Star-Cast aus Danny Trejo, Chuck Norris, Michael Rooker und Co. überzeugen. Der Heist-Shooter im Stile von Payday wird aber hauptsächlich als "durchschnittlich" bis "langweilig" beschrieben.

Platz 5: Testament: The Order of High-Human

1:00 Testament sieht aus wie Skyrim, wenn sie ein Metroidvania draus gemacht hätten

Metascore: 41

Teatament versucht, Action-Gameplay und Parkour mit Metroidvania- und RPG-Elementen zu mischen, wird aber besonders für seine Kämpfe, Story und den fehlenden Spaß kritisiert.

Platz 4: Quantum Error

1:52 Der Horror-Shooter Quantum Error nutzt die Besonderheiten der PS5 voll aus

Metascore: 40

Quantum Error ist ein SciFi-Horror-Shooter und macht uns gleichzeitig noch zum Feuerwehrmann. Schlechte Steuerung, Performance, Kämpfe und mangelhafte Qualität in allen Bereichen zerstören die durchaus ehrgeizige Idee.

Platz 3: Greyhill Incident

1:20 Dieses Horrorspiel sieht eigentlich gut aus, ist mit Gollum aber das schlechteste Spiel 2023

Metascore: 38

Das Stealth-Survivalhorror-Spiel leidet trotz einer coolen Idee unter seinem schlechtem Gameplay, einer leeren Welt und mangelhafter Qualität in nahezu allen anderen Bereichen.

Platz 2: Flashback 2

0:58 Flashback 2: Trailer zeigt erstes Gameplay des neuen Action-Platformers

Metascore: 35

Das Prequel zum Scifi-Plattformer Flashback von 1992 konnte den Charme des Originals nicht nachahmen und litt stattdessen bei Release unter jeder Menge Bugs und langweiligem Gameplay.

Platz 1: Der Herr der Ringe: Gollum

2:08 Neuer Gollum-Trailer stellt die Story des Herr der Ringe-Abenteuers vor

Metascore: 34

Dass Gollum den ersten Platz dieser Liste belegt, dürfte wohl die wenigsten überraschen. Für das letzte Spiel des deutschen Entwicklerstudios Daedalic hagelte es zu Release Kritik von allen Seiten: langweiliges und repetitives Gameplay, schlechte Performance und Grafik, gamebreaking Bugs und ein Mangel an interessanten Inhalten machen den Titel zum größten Flop des Jahres.

Jetzt seid ihr gefragt: Was war eure persönliche Spiele-Enttäuschung 2023? Gibt es noch Titel, die eurer Meinung nach in die Liste gehört hätten?