Die 10 besten PS4-Exklusives im Community-Ranking - So habt ihr abgestimmt

Wir haben gefragt, ihr habt geantwortet - das sind eure PS4-Highlights!

God of War, Spider-Man, The Last of Us 2, Uncharted 4, Bloodborne … wir könnten diese Liste noch lange Zeit weiterführen. Klar ist – die PS4-Ära war eine fantastische Zeit mit vielen tollen Spielen oder um es mit den Worten von GamePro-User Valok88 zu sagen: "Alter was für eine Liste."

Vor einiger Zeit haben wir euch deshalb gefragt, welche exklusiven PS4-Spiele eure persönlichen Highlights waren. Wie einige von euch schreiben, war das gar keine so leichte Entscheidung und wir präsentieren euch nun eure Top 10 der besten PS4-Exklusives.

Platz 10 - Uncharted: The Lost Legacy

3:51 Uncharted: The Lost Legacy - Testvideo zur Schatzsuche in Indien

Mit 107 Stimmen habt ihr The Lost Legacy auf den zehnten Platz gewählt und wir können eure Begeisterung für den Uncharted-Ableger total verstehen. Satte 90 Punkte räumte das Spiel im Test auf GamePro ab und bot Tester Kai das “Tomb Raider, das er immer haben wollte”.

In The Lost Legacy erleben wir ein Abenteuer an der Seite von Cloe und Nadine, die wir bereits aus Nebenrollen in den älteren Serienteilen kennen. Dieses führt uns in typischer Uncharted-Manier springend, schwingend, kletternd und rutschend durch indische Dschungel und Tempelanlagen.

Habt ihr Uncharted noch nicht gespielt, könnt ihr hier nochmal im Test schmökern:

Mehr zum Thema Uncharted: The Lost Legacy im Test - Jägerinnen des verlorenen Stoßzahns von Kai Schmidt

Platz 9 - Detroit: Become Human

1:48 Detroit: Become Human - Launchtrailer zeigt alle drei spielbaren Charaktere

Auf Platz 9 findet sich Detroit: Become Human wieder, das ganze 141 Stimmen absahnen konnte. Der neueste “interaktive Film” von Studio Quantic Dream erzählt uns die Geschichte von den Androiden Connor, Kara und Markus und inszeniert – in einer noch heute beeindruckenden Optik – den Konflikt zwischen Mensch und Maschine.

Vor allem die vielen Entscheidungen, die die Erzählung maßgeblich beeinflussen, die toll gestaltete Spielwelt und die wunderbare Inszenierung haben auch uns damals total begeistert.

Wollt ihr den Titel noch nachholen, bekommt ihr alle Infos auch nochmal im Test:

Mehr zum Thema Detroit: Become Human im Test - Die richtige Entscheidung von Nastassja Scherling

Platz 8 - Days Gone

13:41 Days Gone - Test-Video zum Open World-Abenteuer: Der nächste PS4-Hit?

Das Biker-Abenteuer Days Gone ist nicht nur bei euch sehr beliebt und gilt für viele Spielende als total unterschätzt. Denn während das Spiel bei euch mit 226 Stimmen den achten Platz erreicht hat, konnte es insbesondere zum Release nicht alle begeistern.

Dabei hatte der Titel in einem sonst sehr verbrauchten Setting durchaus spannende Ideen, wie die großen Freaker-Horden oder die spaßigen Drifter-Fahrten mit unserem Motorrad. Leider ist momentan kein zweiter Teil geplant, obwohl ihn sich viele Fans so sehr wünschen.

Habt ihr Days Gone noch nicht gespielt, schaut gerne in unseren Test und findet heraus, ob der Titel etwas für euch ist:

Platz 7 - Spider-Man

9:12 Marvel's Spider-Man - Testvideo zum besten Spider-Man-Spiel aller Zeiten

Mit 291 Stimmen hat es der erste Teil der neuen Spider-Man-Reihe auf Platz 7 geschafft. Das Abenteuer, in dem wir als Peter Parker durch Manhattan schwingen und auf viele bekannte Gesichter aus dem dazugehörigen Marvel-Universum treffen, hat zum Release voll eingeschlagen und war lange Zeit das sich am besten verkaufende PS-Spiel der PS4.

Ein fluffiges Kampfsystem, eine beindruckende Inszenierung und ein überragendes Fortbewegungsgefühl durch das Schwingen brachten das Spiel auf 85 Punkte im GamePro-Test. Später folgten dann noch das eigenständige Abenteuer von Spinnenfreund Miles Morales und der ebenfalls gefeierte zweite Teil von Spider-Man.

Wollt ihr mehr über das Spiel erfahren, schwingt euch fix zum Test von Kollegin Linda: