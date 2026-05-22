2000 Switch- & Switch 2-Spiele jetzt im Angebot: Das sind die 10 besten Schnäppchen!

Wenn ihr auf der Suche nach günstigen Spielen für Switch und Switch 2 seid, solltet ihr jetzt unbedingt mal wieder im Nintendo eShop vorbeischauen.

Im Nintendo eShop könnt ihr gerade mal wieder haufenweise Spiele für Switch und Switch 2 günstiger abstauben: Es gibt weit über 2000 Sonderangebote, darunter einige ganz große AAA-Hits und natürlich auch eine Menge Indie-Geheimtipps. Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch in diesem Artikel zehn Top-Deals herausgesucht, mit Rabatten von bis zu 85 Prozent. Wer lieber selbst nach den besten Angeboten suchen will, findet hier die Übersicht:

It Takes Two

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Autoplay

Angebot gültig bis: 25. Mai

Falls ihr Lust habt, euch zu zweit in ein großes Koop-Abenteuer zu stürzen, dann ist It Takes Two das perfekte Spiel für euch. In dem Action-Adventure, das bei uns im GamePro-Test satte 90 Punkte bekommen hat, spielt ihr ein Ehepaar, das sich eigentlich scheiden lassen möchte, jedoch plötzlich auf magische Weise in kleine Puppen verwandelt wird. Um seine menschlichen Körper wiederzubekommen, muss es nun zwangsweise gut zusammenarbeiten.

Eure Reise schickt euch durch eine bildhübsche Spielwelt, deren Grafikstil an Animationsfilme von Pixar erinnert und die jede Menge Überraschungen und spielerische Abwechslung bereithält. It Takes Two wechselt nämlich zwischendurch immer mal das Genre und wird etwa zu einem Shooter, einem Fighting Game oder zu einer Flugsimulation. Zudem gibt es zahllose Minispiele. Ihr könnt lokal oder online spielen, auch in letzterem Fall müsst ihr das Spiel nur einmal kaufen.

Subnautica + Subnautica: Below Zero

10:14 Subnautica: Below Zero - Test-Video zum Survival-Hit - Test-Video zum Survival-Hit

Angebot gültig bis: 25. Mai

Subnautica, das zu den erfolgreichsten Survival-Spielen überhaupt gehört, schickt euch unter die Meeresoberfläche. Nach dem Absturz eures Raumschiffs landet ihr nämlich auf einem fremden Planeten, der größtenteils von Wasser bedeckt ist. Um zu überleben, erkundet ihr die reiche und oft gefährliche Tier- und Pflanzenwelt am Meeresgrund, sammelt Nahrung und Ressourcen und baut eure Unterwasserbasis auf. Nebenbei sucht ihr nach den Rettungskapseln eurer Kollegen.

Neben dem normalen Subnautica gibt es auch den Ableger Subnautica: Below Zero im Angebot. In diesem landet ihr in einer eiskalten Region desselben Planeten und müsst euch deshalb nicht nur um Nahrung, sauberes Wasser und Sauerstoff sorgen, sondern auch aufpassen, dass ihr nicht erfriert. Zudem trefft ihr auf neue, teils riesige Kreaturen wie den Riesenlochfisch und den Brachialhai. Die neue Story dreht sich um mysteriöse Bauwerke und eine hochentwickelte Alien-Zivilisation.

Übrigens gibt es für beide Spiele ein kostenloses Upgrade auf die Nintendo Switch 2 Edition. Diese bietet eine höhere Auflösung, eine flüssigere Bildrate und Unterstützung der neuen Maussteuerung, welche die Bedienung schneller und geschmeidiger macht.

Mortal Kombat 1

3:29 Mortal Kombat 1 zeigt, wie verdammt gut die Kämpfe im neuen Prügler aussehen

Angebot gültig bis: 16. Mai

Mit Mortal Kombat 1 hat die legendäre Fighting-Game-Reihe einen Neuanfang gewagt, indem sie eine neue Zeitlinie startet: Die Geschichten der bekannten Figuren wurden zurückgesetzt und teils verändert, 22 sehr unterschiedliche Charaktere stehen diesmal im Hauptspiel zur Auswahl. Spielerisch gibt es ebenfalls eine große Neuerung: Durch das Kameo-System könnt ihr jetzt Teammitglieder zu Hilfe rufen, die euch dann mit Spezialaktionen zur Seite stehen.

Die Kameos sorgen für noch mehr taktischen Tiefgang, auch das neue Mortal Kombat bietet jedoch ohnehin schon ein komplexes Kampfsystem mit hoher Langzeitmotivation. An den brutalen Fatalities hat sich ebenfalls nichts geändert. Übrigens gibt es in Mortal Kombat 1 selbst dann, wenn ihr nur solo spielen wollt, viel für euch zu tun, da zur Story-Kampagne noch ein zweiter Singleplayer-Modus namens „Invasionen“ hinzugekommen ist, der sogar Rollenspielelemente bietet.

Deadzone: Rogue

Der Roguelike-Shooter Deadzone: Rogue schickt euch ins Weltall.

Angebot gültig bis: 7. Juni

Das im März für Switch 2 erschienene Deadzone: Rogue ist ein First-Person-Shooter mit Roguelike-Mechaniken, den ihr allein oder im Online-Koop spielen könnt. Ihr kämpft euch durch die verschiedenen Sektoren eines riesigen Raumschiffs, vom Maschinenraum bis zum Gefängnis, wobei ihr es mit zahlreichen Monstern und Maschinenwesen zu tun bekommt, darunter knallharte Bosse. Hierfür stehen euch über dreißig verschiedene Waffen zur Verfügung.

Die Waffen, die von der Schrotflinte übers Scharfschützengewehr bis zur Plasmakanone reichen, lassen sich im Laufe eines Durchgangs mit vielfältigen Elementareffekten wie Feuer, Eis und Blitzen aufrüsten. Das gibt euch die Möglichkeit, mit völlig verschiedenen Spielstilen zu experimentieren. Nach dem Tod fangt ihr zwar von vorn an, schaltet aber permanente Upgrades frei, die etwa eure Schilde verstärken oder euch die Kraft verleihen, Feinde einfach zu zerreißen.

Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition

1:00 Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, wie die Switch 2-Version aussieht - auch im Vergleich zur Switch 1

Angebot gültig bis: 26. Mai

Den Open-World-Hit Hogwarts Legacy könnt ihr euch jetzt sowohl für Switch als auch in der deutlich hübscheren Switch 2-Version günstiger sichern, und zwar jeweils in der Deluxe Edition, die euch ein Thestral als Reittier und verschiedene Bonusinhalte rund um die Dunkeln Künste liefert. Hogwarts Legacy ist allein schon deshalb ein Muss für Harry-Potter-Fans, weil es euch sowohl die berühmte Zauberschule als auch ihr Umland einschließlich des Dorfes Hogsmeade frei erkunden lässt.

Auf Harry trefft ihr dabei zwar nicht, weil das Spiel am Ende des 19. Jahrhunderts angesiedelt ist. Dennoch besucht ihr viele aus den Filmen und Büchern bekannte Orte. Spielerisch bekommt ihr ein vielseitiges Kampfsystem mit 20 verschiedenen Zaubern und diversen magischen Gegenständen und Tränken geboten. Ihr müsst jedoch nicht nur kämpfen, sondern auch uralte Rätsel lösen und nebenbei den anspruchsvollen Schulalltag eines Zauberschülers meistern.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

9:59 NFS Hot Pursuit Remastered ist die spaßigste Frechheit 2020

Angebot gültig bis: 25. Mai

Die Neuauflage des Rennspiel-Klassikers Need for Speed Hot Pursuit liefert neben besserer Grafik und plattformübergreifendem Multiplayer auch alle großen DLC-Erweiterungen des Originalspiels mit zusätzlichen Rennen und Autos, vom Lamborghini bis zum Porsche. Am Kern des Spiels ändert sich natürlich nichts: Nach wie vor stehen die spannenden Verfolgungsjagden, in denen ihr entweder die Polizei oder die Kriminellen spielt, im Mittelpunkt.

Euch stehen dabei allerlei Gadgets wie Nagelbretter und EMP-Strahlen zur Verfügung, um eure Gegner zu sabotieren. Außerdem könnt ihr euch mit dem Nitro-Boost einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Im motivierenden Karriere-Modus schaltet ihr neben schnelleren Wagen nach und nach mehr Hilfsmittel und Verbesserungen frei, im Mehrspieler-Modus können online bis zu acht Fahrer*innen gegeneinander antreten.

My Time at Portia

1:08 My Time at Portia im Trailer

Angebot gültig bis: 26. Mai

Dank eines Rabatts von 85 Prozent ist My Time at Portia gerade eines der günstigsten Schnäppchen im Nintendo eShop. Die Mischung aus Aufbauspiel und Lebenssimulation erinnert an Titel wie Stardew Valley, allerdings mit dem Unterschied, dass es sich um ein 3D-Spiel mit Third-Person-Perspektive handelt und ihr euch hier in eine zwar bunten, aber postapokalyptischen Welt befindet, bei deren Erkundung ihr auf die Spuren einer alten Zivilisation stoßt.

Zudem kümmert ihr euch hier nicht um einen heruntergekommenen Bauernhof, sondern bringt eine alte Werkstatt wieder in Schuss. Dementsprechend stehen hier das Herstellen von Gegenständen und das Sammeln von Ressourcen im Vordergrund. Trotzdem könnt ihr auch in My Time at Portia Pflanzen anbauen und Tiere züchten. Zudem dürft ihr euch durch Dungeons kämpfen, Nebentätigkeiten wie Kochen und Angeln nachgehen und euch natürlich mit den anderen Dorfbewohnern anfreunden.

Plants vs. Zombies: Replanted

Der Tower-Defense-Klassiker Plants vs. Zombies ist hübscher und umfangreicher zurückgekehrt.

Angebot gültig bis: 25. Mai

Bei Plants vs. Zombies: Replanted handelt es sich um eine Neuauflage des berühmten Tower-Defense-Spiels, die nicht nur hübschere Grafik, sondern auch zahlreiche neue Inhalte bietet, darunter Bonus-Level und neue Modi mit besonders harten Herausforderungen für Veteranen. Obendrein gibt es jetzt lokalen Mehrspieler für zwei Personen: Ihr könnt sowohl im Koop spielen als auch gegeneinander antreten, indem eine Person die Zombies übernimmt.

Im normalen Modus geht es nach wie vor darum, euren Garten mithilfe vielfältiger Pflanzen gegen die angreifenden Zombiehorden zu verteidigen. Dabei müsst ihr euch gut überlegen, wie ihr die Pflanzen auf dem schachbrettartigen Feld verteilt und welche ihr miteinander kombiniert. Das gilt desto mehr, als es viele verschiedene Arten von Zombies gibt, die eure Verteidigung vor ganz unterschiedliche Herausforderungen stellen.

Star Trek Voyager – Across the Unknown

9:08 Exklusiv: Star Trek: Across the Unknown im Test

Angebot gültig bis: 16. Juni

Das erst Anfang 2026 erschienene Star Trek Voyager – Across the Unknown bekommt ihr jetzt schon günstiger. Das Survival-Strategiespiel stellt euch vor die Aufgabe, das legendäre Raumschiff zu retten: Die schwer beschädigte Voyager befindet sich im geheimnisvollen Delta-Quadranten und ihr müsst nun entscheiden, wie ihr die knappen Ressourcen einsetzt, um das Schiff zu reparieren, die Versorgung der Crew sicherzustellen und den Quadranten zu erforschen.

Das Gameplay erinnert an den Indie-Klassiker Faster Than Light. Euer Schiff, das ihr aus der Seitenansicht betrachtet, ist allerdings wesentlich größer und ihr habt viel mehr Möglichkeiten, es aus- und umzubauen. In Kämpfen mit anderen Schiffen steuert ihr es nicht direkt, sondern besetzt alle Stationen mit Crewmitgliedern und gebt Befehle für Angriffe und Manöver. Auf der Übersichtskarte legt ihr die nächsten Ziele eurer Reise fest. Im Nintendo eShop findet ihr übrigens eine kostenlose Demo.

Dorfromantik

1:13 Dorfromantik - Der Überraschungshit aus Deutschland im Trailer

Angebot gültig bis: 10. Juni

Dorfromantik ist einer der größten deutschen Indie-Überraschungshits der letzten Jahre. Es handelt sich um eine Mischung aus gemütlichem Aufbau- und cleverem Puzzle-Spiel: Ihr zieht aus einem Stapel sechseckige Landschaftskärtchen mit Wäldern, Wiesen, Feldern, Gewässern und kleinen Dörfern. Aus diesen baut ihr nach und nach eine möglichst idyllische und harmonisch zusammenpassende Spielwelt auf.

Euer Ziel ist es, möglichst viele Punkte zu sammeln, um den Highscore zu knacken. Dafür müsst ihr immer wieder Aufgaben erfüllen und beispielsweise Lebensraum für Rehe oder genügend Felder für den Betrieb einer Windmühle schaffen. Auf diese Weise verdient ihr euch weitere Landschaftskärtchen dazu. Sind die Kärtchen aufgebraucht, ist die Runde vorbei und ihr müsst wieder von vorn anfangen. Wer will, kann allerdings auch neue Modi mit eigenen Regeln erstellen.

Über 2000 weitere Switch- und Switch 2-Spiele jetzt im Angebot!

Die hier vorgestellten Titel sind, wie schon gesagt, nur eine kleine Auswahl aus den aktuellen Angeboten im Nintendo eShop. Ihr könnt euch dort gerade noch über 2000 weitere Spiele für Switch und Switch 2 günstiger schnappen. Vom Shooter übers Rollenspiel bis hin zum Strategiespiel wird dabei so ziemlich jedes Genre bedient. Es lohnt sich deshalb auf jeden Fall, auch selbst noch einmal die Deals zu durchstöbern: