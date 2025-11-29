Eines der besten Soulslike-Spiele aller Zeiten gibt's jetzt für 7,99€ im Angebot: Traut euch endlich, dieses Meisterwerk nachzuholen!

Noch viel günstiger kann dieses fantastische Soulslike-Spiel kaum noch werden. Wenn ihr keine Angst vor dem hohen Schwierigkeitsgrad habt, solltet ihr ihm also jetzt endlich eine Chance geben.

Der Black Friday liegt zwar eigentlich schon hinter uns, die meisten Deals laufen aber noch wenigstens bis Montag. Darunter ist auch ein ganz besonderes Schnäppchen für PS5 und PS4: Eines der besten Soulslike-Spiele aller Zeiten könnt ihr euch bei MediaMarkt jetzt zum Sparpreis von nur 7,99€ sichern. Das düstere und knallharte Meisterwerk wird euch dabei sogar trotz des geringen Preises ausnahmsweise kostenlos nach Hause geliefert:

Durch den MediaMarkt Black Friday Sale könnt ihr euch natürlich auch noch viele weitere PlayStation-Spiele günstiger schnappen. Beispielsweise bekommt ihr große PS5-Hits wie Spider-Man 2, God of War Ragnarök oder Gran Turismo 7 für nur 24,99€ im Angebot. Auch Controller sind stark reduziert. Die Übersicht über die PlayStation-Deals findet ihr hier:

Ein wunderschöner Albtraum: Das ist der günstige Soulslike-Hit

Obwohl das Spiel inzwischen so einige Jahre alt ist, ist die Grusel-Atmosphäre von Bloodborne auch heute noch packend.

Die Rede ist hier natürlich von Bloodborne, das in der Liste der besten Soulslikes aller Zeiten auch heute noch zweifelsfrei ganz weit oben steht, obwohl Elden Ring mittlerweile den erste Platz für sich beansprucht. Das Meisterwerk der Soulslike-Erfinder von From Software hebt sich von deren anderen Werken wie Dark Souls nicht zuletzt durch die Spielwelt ab: Ihr werdet in die albtraumhafte, viktorianische Stadt Yarnam geworfen, die durch eine mysteriöse Seuche fast entvölkert ist.

Allein schon für das hervorragende Artdesign im Gothic-Stil, das sowohl die atmosphärischen Schauplätze als auch die furchteinflößenden Gegner bieten, lohnt es sich, Bloodborne noch nachzuholen, denn dieses hat nichts von seiner Faszination verloren. Auch spielerisch wirkt der Soulslike-Hit noch immer auf der Höhe der Zeit. Das Kampfsystem, das trotz Schusswaffen vor allem auf den Nahkampf fokussiert ist, ist sogar ungewöhnlich temporeich für das Genre.

6:51 Bloodborne Test / Review

Autoplay

Das liegt nicht nur daran, dass sich eure Hauptfigur schneller bewegt als die vergleichsweise schwerfälligen Krieger eines Dark Souls, sondern auch daran, dass ihr durch erfolgreiche Angriffe Gesundheit zurückgewinnen könnt. Dies ändert jedoch nichts daran, dass Bloodborne ein knallhartes Spiel ist, insbesondere in den Bosskämpfen. Noch dazu wird Versagen hart bestraft, weil Speicherpunkte und freischaltbare Abkürzungen vergleichsweise selten sind.

Mit ein bisschen Frust sollte man also schon rechnen, vor allem dann, wenn man noch nicht viele andere Soulslikes gespielt hat. Trotzdem lohnt es sich, die eigene Furcht zu überwinden und dem ebenso gnadenlosen wie atmosphärischen Meilenstein eine Chance zu geben, zumal ihr euch im Notfall noch immer im Online-Koop Hilfe dazu holen könnt, um die schwierigsten Stellen zu überwinden.