Eines der besten Spiele aus 2024 gibt’s jetzt günstig: Überraschungshit für Switch & PS5 im Amazon-Angebot

Prince of Persia: The Lost Crown ist bislang eine der positivsten Überraschungen 2024. Jetzt könnt ihr den Metroidvania-Hit bereits günstig im Angebot bekommen.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eines der bislang besten Spiele des noch jungen Jahres 2024 günstig im Sonderangebot sichern. Das im Januar erschienene Prince of Persia: The Lost Crown ist schon jetzt stolze 40 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 29,99€ (UVP 49,99€). Das Angebot gilt für PS5, PS4 und Nintendo Switch, hier findet ihr es:

Die Xbox-Version ist bei Amazon mit 36,41€ leider noch etwas teurer, ihr könnt sie aber digital im Xbox Store ebenfalls für 29,99€ bekommen. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch gelten, das Angebot im Xbox Store läuft aber noch bis zum Vormittag des 26. März.

Wie gut ist Prince of Persia: The Lost Crown?

0:40 Das neue Prince of Persia ist richtig gut und ihr könnt jetzt eine Gratis-Demo ausprobieren

Prince of Persia: The Lost Crown ist ein hervorragendes Metroidvania und eine triumphale Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe. Nicht umsonst hat der Action-Platformer, der trotz schicker 3D-Grafik auf 2D-Level setzt, in unserem GamePro-Test stolze 86 Punkte abgestaubt. Der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic mit 87 Punkten (errechnet aus 168 professionellen Rezensionen) sogar noch ein kleines bisschen höher.

Ihr spielt den Krieger Sargon, der eine von der persischen Mythologie inspirierte Welt retten muss. Sargon schwingt zwei Säbel gleichzeitig und bekommt im Spielverlauf auch noch ein Bogen. Mit diesen Waffen schnetzelt ihr mithilfe von Kombos und verschiedenen Angriffsarten kreativ designte Monster und auch menschliche Gegner, wobei ihr eure Taktik stets den verschiedenen Gegnertypen anpassen müsst.

Für noch mehr spielerischen Tiefgang sorgen Sargons Spezialfähigkeiten. Beispielsweise kann er sich durch Wände hindurch teleportieren oder in der Zeit zurückspringen. Diese Fähigkeiten kommen nicht nur im Kampf zum Einsatz, sondern dienen auch der Lösung zahlreicher kniffliger Rätsel, auf die ihr bei der Erkundung der stimmungsvollen Welt stoßt.

Prince of Persia: The Lost Crown fesselt vor allem durch sein komplexes Kampfsystem und die Spezialfähigkeiten.

Mit rund 25 Stunden Spielzeit bietet Prince of Persia: The Lost Crown übrigens einen stattlichen Umfang. Das motivierende Fortschrittssystem, die immer wieder neuen Herausforderungen, beispielsweise durch riesige Bossgegner, und die vielen Geheimnisse und Überraschungen der Spielwelt sorgen dafür, dass das Spiel über diese ganze Zeit hinweg fesselt.

