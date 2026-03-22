Das beste Star-Wars-Spiel seit 22 Jahren: Diesen PS5-Actionhit gibt's jetzt zum Top-Preis!

Mindestens seit Knights of the Old Republic II haben wir kein so gutes Star-Wars-Spiel mehr gesehen.

Das beste Star-Wars-Spiel seit mindestens Knights of the Old Republic II im Jahr 2004 oder vielleicht sogar seit dem ersten Knight of the Old Republic und Jedi Knight: Jedi Academy aus 2003 könnt ihr euch jetzt günstig schnappen. Den PS5-Hit, der bei uns im Test 88 Punkte bekommen hat, gibt's bei Amazon gerade im Angebot, im Vergleich zum aktuellen Preis im PlayStation Store kommt ihr dort 75 Prozent günstiger weg. Hier geht's zum Deal:

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Die besten Lichtschwertduelle: Das ist der Star-Wars-Hit für PS5!

1:57 Star Wars Jedi: Survivor im Trailer

Autoplay

Wir sprechen hier natürlich von Star Wars Jedi: Survivor, das Star Wars Jedi: Fallen Order mit derselben Hauptfigur fortsetzt. Ihr spielt also erneut den jungen Jedi Cal Kestis, der mit seinem Lichtschwert und zahlreichen Machtkräften gegen das Imperium und andere Feinde kämpft. Vom Vorgänger vielleicht mal abgesehen, gab es wohl noch nie ein Spiel, das die Fantasie, in die Rolle eines Jedis zu schlüpfen, so gut erfüllt wie dieses.

Das liegt nicht zuletzt an den spannenden Lichtschwertduellen, die auch diesmal wieder ein zentrales Gameplay-Element sind und durch zusätzliche Kampfstile und einen neuen Skilltree sogar noch an Komplexität gewonnen haben. Jedi: Survivor ist in dieser Hinsicht auch der altehrwürdigen Jedi-Knight-Reihe noch mal ein gutes Stück überlegen, dafür wird aber auf Schusswaffen verzichtet. Als echter Jedi verlässt sich Cal eben ganz auf sein Schwert und die Macht.

Die Planeten von Star Wars Jedi: Survivor können sich nicht nur sehen lassen, sie bieten auch viel Freiraum zum Erkunden.

Mindestens ebenso wichtig für die Star-Wars-Atmosphäre ist aber natürlich die Spielwelt: Sechs abwechslungsreiche und wunderhübsche Planeten dürft ihr diesmal erkunden. Obwohl auch Star Wars Jedi: Survivor noch immer kein richtiges Open-World-Spiel ist, sondern auf eine eher labyrinthische Struktur im Metroidvania-Stil setzt, sind die Gebiete diesmal größer und offener, wodurch ihr mehr Freiraum habt, ihre Geheimnisse auf eigene Faust zu entdecken.

Selbst bei der Story hat Jedi: Survivor im Vergleich zum Vorgänger noch einmal deutlich zugelegt. Zu Beginn ist der Plot zwar noch etwas träge, dafür wird er später desto spannender. Alles in allem ist Star Wars Jedi: Survivor damit ein Muss für alle Star-Wars-Fans, die Lust auf ein packendes Solo-Abenteuer haben. Selbst für alle anderen, die einfach nur ein tolles Actionspiel mit spannenden Schwertkämpfen wollen, ist es auf jeden Fall einen Blick wert.