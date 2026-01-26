Bestes Switch-Rollenspiel 2025: Remake eines 20 Jahre alten Klassikers jetzt im Angebot!

Dieses Fantasy-Abenteuer ist laut Metacritic das beste Switch-Rollenspiel des letzten Jahres.

Das laut internationalen Bewertungen beste Rollenspiel für Nintendo Switch aus 2025 könnt ihr euch jetzt im Angebot schnappen. Das große Fantasy-Abenteuer, das auf Metacritic bei eindrucksvollen 90 Punkten steht und bislang erstaunlich preisstabil war, gibt es gerade bei Amazon endlich mal etwas günstiger. Die zum Deal-Preis verfügbare Menge an Exemplaren scheint jedoch eng begrenzt zu sein, also bleibt euch vermutlich nicht viel Zeit:

Falls ihr für dieses Angebot zu spät kommen solltet, könnt ihr bei Amazon gerade übrigens auch noch ein paar weitere Spiele für Switch und Switch 2 aus 2025 günstiger abstauben. Hier eine kleine Auswahl:

Moderner Klassiker in packender Welt: Das ist der Rollenspielhit für Switch!

Die idyllisch wirkende Fantasy-Welt von Trails in the Sky befindet sich im technologischen Umbruch.

Es geht hier um Trails in the Sky 1st Chapter, das Remake des vor über 20 Jahren veröffentlichten The Legend of Heroes: Trails in the Sky. Die Neuauflage verpasst dem Klassiker nicht nur völlig neue, zeitgemäße 3D-Grafik, sondern passt auch Steuerung und Gameplay an moderne Gewohnheiten an und wechselt von der Vogelperspektive in eine immersivere Third-Person-Ansicht.

Die großen Stärken des Originals bleiben dennoch erhalten: Vor allem bei Story, Spielwelt und Charakteren gehört das erste Trails in the Sky zum Besten, was das JRPG-Genre hervorgebracht hat. Ihr spielt die Geschwister Estelle und Joshua Bright und werdet in eine Fantasy-Welt geschickt, die gerade gewaltige technologische Fortschritte macht, welche zwar viele Vorteile bringen, aber auch für Chaos sorgen. Als sogenannte Bracer ist es eure Aufgabe, die Ordnung aufrechtzuerhalten.

Das Kampfsystem von Trails in the Sky 1st Chapter ist actionreicher und weit spektakulärer inszeniert als das Original.

In den Kämpfen wird nun das rundenbasierte System mit neuer Echtzeit-Action gemischt, ähnlich wie in den jüngsten Spielen der Trails-Reihe. Oft startet ihr dabei in Echtzeit und wechselt dann für zähere Feinde in den rundenbasierten Modus. Ihr zieht zudem stets in der Gruppe ins Gefecht, wodurch euch eine reiche Auswahl an spektakulären Spezialattacken der sehr unterschiedlichen Charaktere zur Verfügung steht.

Seine Top-Wertungen hat sich Trails in the Sky 1st Chapter auch dadurch verdient, dass es genau die richtige Balance zwischen Kampf, Story und Erkundung der geheimnisvollen und einzigartigen Spielwelt hält. Für die im Schnitt circa 50 bis 60 Spielstunden des Rollenspiel-Hits könnt ihr deshalb mit durchgehend packender Unterhaltung rechnen, weshalb wir Trails in the Sky 1st Chapter sowohl Neulingen als auch Fans des Originals wärmstens empfehlen können.