Endlich wieder zum Bestpreis sichern: Amazon reduziert den Kindle Colorsoft und im gleichen Atemzug hunderte eBooks!

Comic-Fans werden diesen Kindle lieben, denn er kann auch bunte Farben darstellen.

Sommerzeit ist für mich Lesezeit. Was gibt es zur Entspannung besseres, als sich mit einem guten Buch auf dem Balkon oder in den Park zu setzen und sich in der Geschichte zu verlieren? Wer aber nicht ständig ein schweres Buch durch die Gegend tragen will, der kann zum E-Reader greifen. Und mit dem Kindle Colorsoft ist jetzt einer der Besten zum Bestpreis zu haben.

Für wen ein Kindle mit Farbdisplay sinnvoll ist

Wer auf seinem E-Reader nur "normale" Bücher lesen will, der braucht nicht zwangsläufig einen, der auch Farben darstellen kann. Sicher, Buchcover sehen in Farbe schicker aus als in schwarz-weiß, aber alleine dafür lohnt sich der Aufpreis kaum.

Ein Farbdisplay sieht einfach wesentlich lebendiger aus als bei anderen E-Readern-

Anders sieht es aus, wenn ihr auch Comics, Fotobände oder Bilderbücher lesen wollt. Dann bringen euch der normale Kindle oder der Kindle Paperwhite nicht wirklich weiter, denn Comics liest man ja vor allem wegen der Farbe und den Zeichnungen. Und mit sieben Zoll ist der Kindle Colorsoft auch größer als die Standard-Modelle.

Großer eBoook-Sale bei Amazon gestartet

Gleichzeitig zum Angebot des Kindle Colorsoft verscherbelt Amazon einen großen Haufen eBooks in ihrem Kindle Store. Ich habe mich für euch einmal durchgewühlt und einige Bücher herausgesucht, die sich für euch besonders lohnen könnten.

Asrai - Das Portal der Drachen Drachen sind gerade das große Ding in der Fantasy. Nach wie vor dominieren die Bücher der »Flammengeküsst«-Reihe die Bestseller-Listen. Wer Nachschub braucht ist mit dieser Romantasy gut bedient, in der es auch um eine düstere Liebschaft mit Geheimnissen, eine gefährliche Ausbildung und natürlich jede Menge Drachen.

Say you Swear TikTok hat dieses Buch zum Erfolg geschmiedet. Die College-Romance-Geschichte wurde auf der Social-Media-Plattform so groß gelobt, dass sogar der Sticker #tiktikmademebuyit auf dem Cover prangt. In der Mitte der Handlung: Ari, die sich auf dem College zwischen zwei Männern entscheiden muss: Dem Bad Boy, der ihr schon einmal das Herz gebrochen hat, und dem Good Guy, der seine Gefühle offen zeigt.

Heartstopper Zum Schluss will ich euch noch eine Graphic Novel empfehlen, für die sich der Kindle Colorsoft wirklich lohnt: Heartstopper erzählt die süße, queere Liebesstory zwischen Charlie und Nick. Der Erfolg der Serie ist international so groß, dass es auch schon eine Netflix-Adaption gibt. Im Angebot ist gerade nur der zweite Band, das ist aber kein Problem, denn Band ist in Kindle Unlimited enthalten, welches ihr beim Kauf des E-Readers drei Monate kostenlos nutzen dürft.