Sony und EA haben sich von der E3 2019 abgemeldet, nun hat aber immerhin Bethesda ein Showcase im Rahmen der Messe im Juni angekündigt.

Wann findet die Live-Show statt? Am Montag, den 10. Juni 2019 um 1:30 Uhr deutscher Zeit. Das Event kann wie immer live mitverfolgt werden. Klar, bis dahin dauert es noch eine Weile, und wir erinnern euch rechtzeitig aber noch einmal daran.

Aktuell sind die möglichen Spiele spannend, die Bethesda eventuell im Zuge der Show präsentieren könnte. Den Shooter Doom Eternal hat der Publisher bereits in einem offiziellen Blogpost bestätigt, aber was könnte uns darüber hinaus erwarten?

Darüber lässt sich bislang nur spekulieren. Bethesdas im Twitter-Post verwendetes Bild macht aber Hoffnung auf ein ganz besonderes SciFi-Rollenspiel, das im Rahmen der E3 2019 endlich einen richtigen Trailer bekommen könnte.

Die Rede ist von Starfield. Immerhin schauen die Personen auf dem unteren Bild auf einen Sternenhimmel.

Start speculating! Refresh @WalmartCanada. Most importantly… save the date! #BE3 is coming on Sunday, June 9th (5:30 PM PT).



More details -- including registration -- are coming soon. Can't attend? We will be streaming the whole thing live! #E3 https://t.co/6No81maSXz pic.twitter.com/EIMQjznqsT