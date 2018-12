Mit Beyond Good & Evil 2 arbeitet Ubisoft Montpellier an einem äußerst ambitionierten Projekt, von dem es bislang aber nur wenig zu sehen gab. Nachdem wir im Mai ein Blick auf die Kämpfe und Jetpack-Flüge werfen konnten, soll heute frisches Material zum Spiel präsentiert werden.

Neues Gameplay im Livestream

Wann wird das Gameplay veröffentlicht? Am 10. Dezember 2018 um 18 Uhr.

Ubisoft wird die Spielszenen im Rahmen eines Livestreams zeigen, den ihr euch hier anschauen könnt:

Was hinter Beyond Godd & Evil 2 steckt

Was ist Beyond Good & Evil 2? Das Spiel wurde schon vor einer kleinen Ewigkeit angekündigt. Auf der E3 2017 ließen die Macher dann die Bombe platzen: Das Spiel kommt und wirkt ambitionierter denn je.

Beyond Good & Evil 2 ist kein lineares Action-Adventure, sondern ein RPG, das uns als Captain einer Weltraumpiraten-Crew durch teils von den Entwicklern entworfene, teils prozedural generierte Schauplätze jagt.

Auf einer exklusiven Präsentation auf der E3 2017 konnten wir bereits einen Blick auf das Projekt werfen, und waren hin und weg. Was uns an Beyond Good & Evil 2 so faszinierte, lest ihr hier.

Alle bisherigen Infos zum Spiel, findet ihr hingegen hier: