Beyond Good & Evil 2: Schlechte Nachricht für Fans - Entwicklung könnte eingestellt werden

Nachdem Ubisoft das ambitionierte Spiel Beyond Good & Evil 2 mit einem Trailer ankündigte, war die Freude bei der Fangemeinde immens. Doch seit 2018 gab es kein weiteres Gameplay-Material mehr zu sehen. Deshalb machten sich viele Sorgen, dass die Entwicklung des Titels bereits eingestellt sein könnte.

Doch vor wenigen Monaten twitterte Ubisoft zum Welt-UFO-Tag mehrere Bilder, aus denen die Spieler*innen deuteten, dass das Projekt noch am Leben sei. Wie ein bekannter Insider allerdings nun erfahren haben will, sei es nur noch „eine Frage der Zeit“, bis die Entwicklung zu Beyond Good & Evil 2 eingestellt wird.

Beyond Good & Evil 2 vor dem Aus

Woher stammt das Gerücht? Der mittlerweile gut bekannte Branchen-Insider Tom Henderson will von mehreren Personen erfahren haben, dass die Entwicklung des Spiels kurz vor dem Abbruch steht. Intern wird der Titel als „Skull & Bones 2.0“ beschrieben, da die Entwicklung der beiden Spiele ähnlich schlecht verläuft:

Was ist der Grund? Beyond Good & Evil 2 befindet sich in einer Entwicklungskrise, da es schon seit dem Entwicklungsstart an einer kreativen Führung fehle. Der Weggang von Game Director Michel Ancel im September 2020 habe die Situation noch weiter verschlimmert.

Außerdem stimme das aktuelle Spielkonzept nicht mehr mit den Zukunftsvisionen von Ubisoft überein. Gerüchten zufolge will sich das Unternehmen stärker auf Live-Service-Elemente in Spielen konzentrieren. Die ersten Projekte aus der Sparte sollen Assassin’s Creed Infinity und Far Cry 7 werden.

Laut einigen Entwickler*innen von sei es demnach nur noch eine Frage der Zeit, bis die Entwicklung offiziell eingestellt wird. Eine offizielle Stellungnahme von Ubisoft dazu gibt es bisher aber nicht, es wird also aktuell noch an der Entwicklung gearbeitet.

Einordnung von Tom Henderson

Sind die Gerüchte vertrauenswürdig? Henderson kann aufgrund der Wahrung der Anonymität der Mitarbeitenden keine direkte Quelle nennen. Er selbst sagt allerdings auch, dass er gerne weitere Berichte von anderen Insidern lesen würde, die andere Quellen nennen können, um das Gerücht zu bestätigen oder zu widerlegen. Somit ist es schwer einzuschätzen, ob an den Informationen etwas dran ist.

Wer ist Tom Henderson? Wer die Vorberichterstattung zu Battlefield 2042 bei GamePro verfolgt hat, dem dürfte der Name Tom Henderson öfters über den Weg gelaufen sein. Tom Henderson hat sämtliche Details des Spiels geleakt und konnte uns vorab einige Details aus dem Reveal-Trailer verraten. Sein aktuellstes Gerücht dreht sich um Star Wars Eclipse.

Vorsicht ist geboten

Wir sollten die bisherigen Gerüchte also mit Vorsicht nehmen, bis Ubisoft selbst ein Statement veröffentlicht. Ein Releasedatum für Beyond Good & Evil 2 scheint allerdings noch in weiter Ferne zu liegen, falls es denn jemals die Entwicklung vollständig durchlaufen wird.

Darum geht es: Beyond Good & Evil 2 wird ein Prequel zum Action-Adventure Beyond Good & Evil, das im Jahr 2003 erschien. Das Spiel soll eine Shared-World-Erfahrung werden und in einer großen Galaxie spielen, in der die Spieler*innen in die Rolle von Space-Piraten schlüpfen.

Wärt ihr traurig über die Einstellung von Beyond Good & Evil 2 oder ist der Hype bei euch sowieso schon vorbei?