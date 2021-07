Beyond Good & Evil 2 hat Fortschritte gemacht, aber bis zu neuen Infos wird es wohl noch dauern

Über vier Jahre ist es jetzt her, dass Ubisoft auf der E3 2017 Beyond Good & Evil 2 ankündigte. Viel gesehen und gehört hat man seitdem von dem Titel nicht, erst vor ein paar Wochen gab es ein erneutes Lebenszeichen in Form einiger Tweets. Ein Release-Termin ist nach wie vor nicht in Sicht, so dass sich nicht wenige arge Sorgen um den Titel machen.

Ob der Titel jemals erscheinen wird? Während einige diese Hoffnung möglicherweise schon begraben haben dürften, scheint Ubisoft nach wie vor an dem Titel festzuhalten. Und hat sich jetzt in Form von CFO Frédérick Duguet zu Wort gemeldet und ein zumindest kleines Status-Update zu Beyond Good & Evil 2 gegeben. Gegenüber IGN sagte Duguet:

"Wir sind gut mit Beyond Good & Evil 2 vorangekommen, aber es ist zu früh, um euch zu diesem Zeitpunkt etwas darüber zu erzählen."

Positiv: Beyond Good & Evil 2 wird mal wieder erwähnt. Negativ: Das kurze Update lässt nicht ansatzweise Schlussfolgerungen auf tatsächliche Entwicklungen oder Meilensteine zu. "Gut vorangekommen" kann vieles bedeuten, wirklich schlauer sind wir bezüglich des Titels also leider nicht.

Mahnendes Beispiel aus eigenem Haus

Bleibt zu hoffen, dass die Entwicklung des Spiels nicht zu einer ähnlichen Odyssee gerät wie die von Skull & Bones, das übrigens ebenfalls von Ubisoft kommt. Das befindet sich neuesten Berichten zufolge nämlich trotz schon langer Entwicklungszeit immer noch im Alpha-Status:

24 1 Mehr zum Thema Bericht: Skull & Bones sei "zu teuer, um zu scheitern" und noch immer im Alpha-Status (Update)

Darum geht es in Beyond Good & Evil 2

Beyond Good & Evil 2 wird ein Vorgänger zum Action-Adventure Beyond Good & Evil, das im Jahr 2003 erschien. Das Spiel soll eine Shared-World/MMO-Erfahrung werden und in einer großen Galaxie spielen, in der die Spieler*innen in die Rolle von Space-Piraten schlüpfen.

Wir können also auch Raumschiffe fliegen, bekommen sogar ein Mutterschiff, dessen Crew wir rekrutieren. Obwohl das Spiel wie erwähnt zeitlich vor dem ersten Teil angelegt ist, tauchen Charaktere wie Jade und Pey'j erneut auf.

Wie sind eure Prognosen für Beyond Good & Evil 2? Positiv oder negativ?