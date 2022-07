Beyond Good & Evil 2 ist wohl nicht tot: Laut Gerücht startet bald das Playtesting

Nach der Präsentation von Skull & Bones könnte demnächst ein weiteres Spiel von Ubisoft am Horizont erscheinen, das von vielen bereits als gekentert abgehakt wurde. Laut dem bekannten und meist zuverlässigen Leaker Tom Henderson befindet sich Beyond Good & Evil 2 weiterhin in Entwicklung und soll demnächst eine Playtesting-Phase außerhalb des Unternehmens durchlaufen (via Exputor).

Dieses Lebenszeichen von Beyond Good & Evil 2 macht uns Mut

Darum geht es: Beyond Good & Evil wird 2023 zwanzig Jahre alt. Der Titel für PS2, Xbox und den Gamecube war kommerziell kein Megahit, hatte aber von Beginn an treue Fans, die seitdem auf einen Nachfolger warten. Beyond Good & Evil 2 wurde zum ersten Mal 2008 von Ubisoft angeteast, nur um anschließend fast zehn Jahre lang nicht mehr thematisiert zu werden.

Fans machen sich Sorgen: Auch seit der offiziellen Ankündigung auf der E3 2017 läuft es für das Franchise nicht merklich besser. Zuletzt gab es Ende letzten Jahres Gerüchte, laut denen sich das Projekt noch immer im kreativen Chaos befinde, Unmengen an Geld verschlänge und eventuell eingestellt werden könnte. Der kontroverse Abschied von Chef-Entwickler und Rayman-Schöpfer Michel Ancel im Jahr 2020 trug vermutlich ebenfalls dazu bei, dass Beyond Good & Evil 2 lange keine klare Richtung hatte.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Assassin's Creed-Entwickler und -Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskrimierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Wie spielt sich BG&E 2 überhaupt? Nun startet angeblich die externe Testphase, was zumindest bedeutet, dass ein spielbarer Build existiert. Was wir bisher von Beyond Good & Evil 2 gesehen haben, erinnert ein wenig an Mass Effect, allerdings mit Online-Aspekten und einer offenen, prozedural generierten Spielwelt. In den Gameplay-Präsentation war zu sehen, dass wir ohne weiteres in ein Fahrzeug steigen und in den Orbit abheben können. Zudem soll es viele Planeten und mehrere Sonnensysteme geben.

Im Trailer gibt es massig Eindrücke von dem ambitionierten Projekt:

Schon im September könnte es mehr Infos geben: Ob es Ubisoft wirklich geschafft hat, das Ruder herumzureißen und BG&E 2 in ruhigere Fahrwasser zu steuern, werden wir wohl erst erfahren, wenn wir neues Gameplay zu sehen bekommen. Im September soll es eine Ubisoft Forward-Show geben, in dessen Rahmen auch das neue Assassin's Creed vorgestellt werden könnte. Ob auch Beyond Good & Evil 2 in dem Stream mitsegelt, ist bisher nicht bekannt.