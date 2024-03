Bilder von Xbox Series X all digital in weiß geleakt: Die Konsole existiert wirklich und kommt wohl sehr bald

Die Xbox Series X bekommt ein weißes Upgrade, das ohne Laufwerk erscheint.

Die Gerüchte stimmen offenbar tatsächlich: Jetzt sind die ersten Bilder der neuen Xbox Series X in weiß und komplett digital geleakt. Wir bekommen also wohl tatsächlich eine neue Version von Microsofts Zugpferd-Konsole, die vollständig auf Downloads oder Streaming setzt und kein Laufwerk mehr mit sich bringt. Die all digital-Xbox Series X sieht in den Leaks dann auch ziemlich schick aus.

Xbox Series X: Bilder der weißen Version ohne Laufwerk sind geleakt und bestätigen offenbar die Gerüchte

Worum geht's hier? Schon seit Längerem geistern Gerüchte und Spekulationen durchs Netz, die sich um eine neue Xbox Series X drehen. Die soll sich vor allem an solche Spieler*innen richten, die zwar auf ein Laufwerk (wie bei der Xbox Series S), aber nicht auf die Power der leistungsfähigeren Konsole verzichten wollen.

Obendrein bekommt das gute Stück auch noch einen anderen, ganz weißen Look spendiert.

Mehr dazu lest ihr hier: Neues Xbox Series X-Modell soll wohl schon im Sommer erscheinen - das sind die Unterschiede zur aktuellen Variante von Tobias Veltin

Erste Bilder geleakt: Bei eXputer gibt es die ersten Bilder der neuen Xbox Series X-Version zu sehen, bevor sie überhaupt offiziell angekündigt wurde. Die drei Bilder zeigen, dass sich die Konsole eigentlich kaum von ihrem Gegenstück unterscheidet. Nur, dass sie eben weiß statt schwarz ist und kein Laufwerk hat.

Vor allem aber zeigen die Bilder, dass die Xbox Series X all digital tatsächlich existiert. Bei eXputer heißt es außerdem auch noch, dass der Heatsink der Microsoft-Konsole verbessert worden sei. Abgesehen vom Kühlkörper gebe es aber keine großen Veränderungen im Vergleich zur normalen Series X.

Was kostet der Spaß? Wenn die Gerüchte zur Xbox ganz allgemein und zum Kühlkörper im speziellen stimmen, dürften sich wohl auch die restlichen bewahrheiten. Dann bekommen wir es höchstwahrscheinlich mit einer günstigeren Konsole zu tun, die irgendwo zwischen 450 und 500 Euro kosten dürfte.

Wann kommt die neue Xbox? Einen offiziellen Launch-Termin gibt es natürlich noch nicht. Immerhin wurde das Gerät bisher noch gar nicht von Microsoft enthüllt und angekündigt. Aber da die anderen Spekulationen offenbar wahr sind, könnte das auch auf das bereits gemunkelte Veröffentlichungs-Datum im Sommer zutreffen. Bisher wird von einem angeblichen Zeitraum im Juni oder Juli geredet.

Wie denkt ihr über die neue, weiße und komplett digitale Xbox Series X? Gefällt euch der Look, wäre das was für euch?