Stardew Valley 1.7: Zwei neue Romanzen bestätigt und ConcernedApe verrät noch mehr zum nächsten Update

Neue Infos zu Stardew Valley Update 1.7!

Bislang ist noch nicht viel zum kommenden Stardew Valley Update 1.7 bekannt. In einem neuen Interview hat Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe allerdings mehr konkrete Infos zum großen Patch verraten und die angekündigten Neuerungen haben es auf jeden Fall in sich.

Im Interview mit IGN kam natürlich auch die Frage auf, ob er mehr zu Update 1.7 verraten wolle und tatsächlich: Es wird unter anderem zwei neue Romanzen geben. Ob es sich dabei um neue oder bekannte Charaktere handelt, wollte ConcernedApe noch nicht verraten, aber wir werden es bald erfahren.

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Die zwei Namen will er nämlich am 10. Geburtstag von Stardew Valley enthüllen und der ist schon sehr bald, am 26. Februar 2026! In der Zwischenzeit könnt ihr euch schon einmal überlegen, welche der bisherigen NPCs ihr gerne noch heiraten würdet, oder ob ihr lieber komplett neue Figuren zur Auswahl hättet. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!

Denkbar wären etwa Robin und Demetrius. Falls ihr jetzt denkt: "Moment mal, die beiden sind doch verheiratet?!" – dann habt ihr den Nagel auf den Kopf getroffen. In einem vergangenen Podcast-Auftritt hat Barone diese Idee selbst geäußert. Die Ehe der beiden ins Wanken zu bringen, könnte Stoff für spannende Geschichten sein, auch wenn es negative Konsequenzen für die Dorfgemeinschaft mit sich bringen würde.

Außerdem hat ConcernedApe einen Wunsch erhört, den auch ich selbst hier schon geäußert habe: Kinder sollen mit Update 1.7 eine größere Rolle bekommen. Genaueres hat der Entwickler zwar noch nicht verraten, aber allein diese Ankündigung ist perspektivisch schonmal eine tolle Sache.

“Es gibt da einen beliebten Fan-Wunsch, der damit zu tun hat Kinder etwas interessanter zu machen. Ich versuche das zu ändern, aber es gibt auch noch viele andere Dinge im Update, nach denen keiner gefragt hat, von denen ich aber denke, dass sie den Leuten gefallen werden”

Nach wie vor gibt es keinen Release-Termin für den großen Patch, an dem ConcernedApe zusammen mit einem kleinen Team arbeitet, während er als Solo-Projekt weiterhin am nächsten Spiel Haunted Chocolatier schraubt.

Mittlerweile wissen wir aber immerhin schon drei sichere Features:

eine neue Farm

zwei neue Romanzen

Kinder-Upgrade

Außerdem wird es am 26. Februar zum Jubiläum weitere Infos geben, wie Barone bestätigt hat. Das allein klingt bereits vielversprechend und gemessen an den vielen Inhalten des vergangenen Updates 1.6, könnte Stardew Valley-Fans ein echtes Fest bevorstehen.

Was denkt ihr: Worauf freut ihr euch bei Update 1.7 am meisten und welche Features würdet ihr euch noch wünschen?