Nintendo-Fan stellt fest, dass der Game Boy Advance SP-Screen nicht mittig platziert ist und stellt damit unsere gesamte Kindheit auf den Kopf

Seht genau hin: Rechts neben dem GBA SP-Bildschirm ist ein schmalerer Rand als links.

Es tut uns wirklich leid, aber wir sitzen im selben Boot und können einfach nicht mehr zurück. Wo wir einmal wissen, dass der Bildschirm des Game Boy Advance nicht mittig sitzt, lässt es sich nicht mehr ungesehen machen und vergessen. Aber immerhin sind wir damit alle nicht allein.

Der GBA SP-Bildschirm ist gar nicht mittig, wie wir alle dachten

Wahrscheinlich habt ihr (so wie wir) immer gedacht, dass das GBA SP-Screen genau in der Mitte des Geräts sitzt. Wieso sollte es auch anders sein? Aber das stimmt nicht! Wer genau hinsieht, kann sofort erkennen, dass er ein Stückchen zu weit rechts platziert wurde, um mittig zu sein. Der rechte Rand ist deutlich schmaler.

Das fällt den allermeisten Menschen wahrscheinlich nie auf und höchstwahrscheinlich wird diese Ungleichmäßigkeit auch einfach unbewusst von unserer Wahrnehmung und dem Gehirn korrigiert. Bis vor wenigen Minuten hätte ich selbst auch noch Stein und Bein geschworen, dass der GBA SP-Bildschirm selbstverständlich genau mittig sitzt.

Wir verdanken diese unverhoffte (und ehrlich gesagt auch unerwünschte) Erkenntnis dem Reddit-User RKF0819. Der hat seine Entdeckung auf Reddit gepostet und erntet dafür jede Menge Überraschung und entgeisterte Kommentare, aber ziemlich wenig Beifall. Kein Wunder eigentlich. Hier könnt ihr das Ganze noch einmal verdeutlicht und in seinem Beitrag sehen:

Wir haben also all die Jahre eine Lüge gelebt. Wieder einmal zeigt sich, dass Unwissenheit wirklich ein Segen sein kann. Insbesondere all jene, die wirklich ein Problem mit solchen kleinen Unregelmäßigkeiten haben, dürften sich jetzt deutlich schlechter als vorher fühlen.

Die Kommentare fallen entsprechend aus. Da wird vor allem darauf hingewiesen, dass es noch nicht zu spät sei, den Post zu löschen. Reddit-User Dendrowen beklagt sich, dass für ihn mindestens die letzte Dekade ruiniert worden sei, woraufhin andere ergänzen, dass der GBA SP schon 24 Jahre alt ist. Ah, da knacken die Knie plötzlich noch lauter und der Rücken macht sich irgendwie bemerkbar.

"Wie habe ich damit für 21 Jahre gelebt? Jetzt werde ich es nie wieder nicht sehen können. Danke, OP!"

Mehrere Menschen schreiben auch, es nicht geglaubt haben zu wollen. Als sie dann aber ihre Game Boys rausgeholt hätten, um es zu überprüfen, hätten sie leider feststellen müssen, dass es wirklich stimmt.

Da stellt sich natürlich vor allem die Frage: Warum? Warum zur Hölle wurde der Bildschirm hier nicht mittig eingebaut? Glücklicherweise liefert das Internet darauf auch direkt die passende Antwort. Es liegt offenbar am Kabel.

"Wenn ich mich richtig erinnere, ist das deswegen, weil das Flachbandkabel an der einen Seite des Bildschirms statt an der Seite verbunden wird. Also ist die dickere Seite der Hülle die, wo sich das Kabel befindet."

In diesem Facebook-Video könnt ihr hinter die Kulissen blicken und neben dem Kabel scheint auch die LED auf der linken Seite zu sein. Dementsprechend könnte beides der Grund dafür sein.

Da habt ihr es. Die Breite des Randes neben dem Bildschirm rechts beträgt übrigens wohl genau 5,7 mm und die auf der linken Seite 7,1 mm. Kurioserweise scheint diese Unregelmäßigkeit und Asymmetrie auch bei den vielen Ersatz-Shells vorzukommen. Das heißt, selbst Drittanbieter haben davon gewusst und nie etwas gesagt. Aber selbstverständlich melden sich auch viele Leute zu Wort, denen das angeblich irgendwann schon einmal aufgefallen ist.

Wie sieht es bei euch aus? Hättet ihr auch schwören können, dass der Bildschirm des GBA SP mittig ist?