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Bildhübsches Action-RPG: Auf dieses PS5-Spiel mussten wir fast 10 Jahre warten – jetzt ist es günstig!

Rund zehn Jahre war dieses prachtvolle Action-Rollenspiel in der Entwicklung, jetzt könnt ihr es euch für PS5 bereits zum Schnäppchenpreis im Sonderangebot sichern.

GamePro Deals
22.03.2026 | 12:27 Uhr


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Erst rund ein halbes Jahr alt, jetzt 66 Prozent günstiger: Diesen hübschen PS5-Geheimtipp gibts jetzt im Top-Angebot. Erst rund ein halbes Jahr alt, jetzt 66 Prozent günstiger: Diesen hübschen PS5-Geheimtipp gibt's jetzt im Top-Angebot.

Gerade könnt ihr euch einen umstrittenen PS5-Geheimtipp aus dem letzten Jahr, der eine bildhübsche Welt und große spielerische Qualitäten bietet, aber auch ein paar Macken hat, günstig im Angebot schnappen. Das im August 2025 erschienene Action-Rollenspiel gibt es bei Amazon jetzt 66 Prozent günstiger, der Preis sinkt damit von 69,99€ auf nur noch 23,90€. Hier geht's direkt zum Deal:

Bildhübsches PS5-Rollenspiel jetzt im Top-Angebot schnappen!

Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch einige weitere Action-Rollenspiele für PS5 im Angebot. Hier eine Auswahl:

Als ob man sich durch ein hübsches Gemälde kämpft: Das ist der PS5-Geheimtipp aus 2025!

Video starten 2:08 Lost Soul Aside: Bombastisches Action-RPG im Trailer

Bei dem PS5-Geheimtipp handelt es sich um Lost Soul Aside, das bei der ersten Vorstellung im Jahr 2016 hohe Wellen geschlagen hatte, weil es fantastische Grafik bot, obwohl es sich im Wesentlichen um ein Ein-Mann-Projekt handelte. In den folgenden Jahren wurde es dann zu einem deutlich größeren Spiel, mit Finanzierung von Sony.

PS5-Geheimtipp aus 2025 jetzt günstig abstauben!

Das fertige Spiel, das nach turbulenter und langer Entwicklung nun endlich da ist, kann zumindest optisch durchaus halten, was die frühen Trailer versprochen haben. Die Welt mit ihren weiten Landschaften sowie ihren malerischen Ruinen und gigantischen Bauwerken ist wunderschön. Auch die Animationen und die oft im Anime-Stil überzeichneten Effekte können sich sehen lassen.

Die Welt von Lost Soul Aside ist ausgesprochen hübsch, jedoch nicht unbedingt sehr lebendig. Die Welt von Lost Soul Aside ist ausgesprochen hübsch, jedoch nicht unbedingt sehr lebendig.

Spielerisch schneidet Lost Soul Aside ebenfalls gut ab. Ihr bekommt ein flottes Hack&Slash-Kampfsystem, das mit zahlreichen Kombos und Spezialattacken für Tiefgang sorgt und euch insbesondere in den Bosskämpfen beim Ausweichen und Kontern gutes Timing abverlangt. Ein vielfältiges Fortschrittssystem mit Fertigkeitsbäumen und Waffenanpassungen erhöht die Langzeitmotivation.

Die Mängel von Lost Soul Aside liegen im Writing und der Atmosphäre. Die Dialoge sind schwach geschrieben, der Plot trotz netter Ansätze nicht sonderlich spannend und die Welt ist zwar hübsch, wirkt jedoch nicht sehr lebendig. Ein immersives Erlebnis bietet Lost Soul Aside daher nicht, stattdessen fühlt man sich eher, als würde man sich durch ein hübsches Gemälde kämpfen. Wenn ihr damit leben könnt, kann es sich trotzdem lohnen, zum jetzigen Preis mal einen Blick zu riskieren.

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