Bildhübsches Fantasy-Epos: Rollenspiel-Meilenstein erscheint nächste Woche für PS5!

Schon nächste Woche kehrt ein riesiges Fantasy-Rollenspiel mit einem neuen Look zurück.

Am 5. Februar, also bereits nächste Woche, erscheint das aufwendige Remake eines großen Rollenspielklassikers. Wenn ihr die Neuauflage des ursprünglich vor 26 Jahren erschienenen Fantasy-Epos in seiner physischen Version pünktlich zum Release-Tag geliefert bekommen wollt, könnt ihr jetzt noch schnell bei Amazon für PS5, Xbox, Switch und Switch 2 vorbestellen:

Übrigens erscheint im Februar noch eine Reihe weiterer großer PS5-Spiele. Hier ein paar der Wichtigsten:

Riesiges Fantasy-Abenteuer mit neuem Look: Das ist der Rollenspiel-Meilenstein!

Der neue Diorama-Stil und die moderne 3D-Grafik stehen Dragon Quest 7 ausgezeichnet.

Wir sprechen hier von Dragon Quest VII Reimagined, dem Remake des Rollenspielklassikers, der ursprünglich im Jahr 2000 für die erste PlayStation erschienen ist und sich damals innerhalb kurzer Zeit millionenfach verkauft hat – und das schon allein in Japan! Bis heute gilt der Klassiker als eines der beliebtesten Spiele der Reihe und als ein Meilenstein des JRPG-Genres.

Die Neuauflage bietet komplett neue Grafik, die zwar die Top-Down-Perspektive beibehält, dabei aber auf einen bildhübschen und detaillierten Diorama-Look setzt, welcher die märchenhafte Spielwelt hervorragend in Szene setzt. Anders als die Remakes von Dragon Quest 1 bis 3, die in den letzten beiden Jahren erschienen sind, bekommt ihr dabei keine Pixelfiguren, sondern Charaktere im aufwendigen Animationsfilm-Stil geboten.

2:05 Dragon Quest 7 Reimagined: Neuauflage des RPGs präsentiert sich im Trailer

Autoplay

Das Kampfsystem bleibt zwar weitgehend rundenbasiert, wurde jedoch deutlich modernisiert und flotter gestaltet. Außerdem sorgen neue Fähigkeiten für die verschiedenen Berufe (quasi die Charakterklassen des Spiels) für mehr taktischen Tiefgang. Schwache Gegner könnt ihr jetzt zudem direkt in Echtzeit erledigen und braucht dafür gar nicht erst in den Kampfbildschirm zu wechseln.

Sogar bei der Story soll es Änderungen geben, der Kern dürfte aber erhalten bleiben: Ihr befindet euch in einer Welt, die fast ausschließlich aus einem riesigen Ozean besteht. Auf der einzigen kleinen Insel, die es gibt, stößt der Protagonist eines Tages auf eine alte Karte, die ihm verrät, dass es früher einmal viele Kontinente gab. Nun reist er in die Vergangenheit, um die Katastrophe zu verhindern, die für deren Verschwinden gesorgt hat.

Mit eurem eigenen Schiff und in Begleitung weiterer Charaktere, die euch im Kampf unterstützen, fahrt ihr also von Abenteuer zu Abenteuer und erforscht die verschiedenen Regionen der alten Welt. Für eure Reise solltet ihr übrigens etwas Zeit einplanen: Im Original war Dragon Quest 7 je nach Spielweise etwa 120 bis 250 Stunden lang, und auch wenn sich das Remake deutlich temporeicher spielen soll, dürfte es ebenfalls gewaltigen Umfang bieten.