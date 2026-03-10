Verpasst nicht diese Sets von LEGO Zelda bis Star Wars – die Perlen gehen 2026 nämlich vom Markt!

Fans des LEGO Deku-Baums müssen ganz stark sein – Ende Juli geht das erste Zelda-Set vom Markt. Holt es euch jetzt noch im Angebot!

Jeder LEGO-Fan hat mindestens ein Set aus der Vergangenheit von LEGO, welches er sich liebend gern geholt hätte, wäre es noch zu kaufen. Wie jedes Jahr gibt es auch viele Sets von LEGO, die 2026 das Ende ihres Produktionszyklus erreichen. Eines dieser Sets ist der LEGO The Legend of Zelda Deku-Baum, den ihr euch aktuell stark reduziert im Amazon Frühlingsangebot holen könnt!

EOL und warum ihr bei diesen Sets nicht zögern solltet

End of Life (abgekürzt EOL) ist ein Datum bei Produkten, ab welchem sie entweder nicht mehr produziert werden oder der Support eingestellt wird. Bei LEGO-Sets heißt das, dass sie erst bei den Händlern leergekauft werden und bei besonders beliebten Sets – vor allem, wenn sie seltene Minifiguren haben – mit der Zeit die Preise anfangen, in die Höhe zu schießen, klassisches Angebot-Nachfrage-Prinzip.

Als Beispiel: Dieser LEGO Star Wars UCS Sternzerstörer ging Ende 2022 vom Markt und hatte eine UVP von ca. 700 € – nach nur wenigen Jahren kostet er mittlerweile über 1.200 €!

Hier eine Auswahl an Sets, die 2026 EOL gehen:

Viele EOL-Sets sind aktuell bei Amazon im Frühlingsangebot. Vor allem der Sternzerstörer ist wegen der bisher einmaligen Cal Kestis-Figur (der Protagonist aus den Spielen Jedi: Fallen Order und Jedi: Survivor) beliebt.

LEGO The Legend of Zelda: 2-in1- Deku-Baum aus OoT und BotW

Passend zur anstehenden Sakura-Saison erblüht der Deku-Baum aus Breath of the Wild (r) in rosa Blüten.

Welches 3D-Zelda darf es sein, neu oder alt? Das Deku-Baum-Set von LEGO lässt euch entscheiden, ob ihr den Deku-Baum aus Ocarina of Time haben wollt, mitsamt Deku-Babas, den fleischfressenden Pflanzen-Gegnern, dem jungen und erwachsenen Link und Navi. Oder ihr bevorzugt den Deku-Baum aus Breath of the Wild, mitsamt Link & Zelda in Blau, kleinen Krogs und dem großen Krog Hestu.

Das 2.500-Teile-große Set geht Ende Juli 2026 EOL und beinhaltet Figuren, welche in naher Zukunft die einzigen Zelda-Figuren bleiben. Einzige Ausnahme ist der erwachsene Link aus Ocarina of Time, welcher aktuell im bisher LEGO-Shop-exklusiven Ocarina of Time – Final Battle mit Ganondorf und klassischer Zelda im rosa Kleid zu finden ist. Ihr könnt also davon ausgehen, dass dieses Set einen hohen Sammlerwert haben wird.

LEGO Herr der Ringe Bruchtal – so beliebt, dass es verlängert wurde

Das LEGO Bruchtal gilt für viele Fans als das vielleicht beste LEGO-Set aller Zeiten. Mit 15 Minifiguren hat man so gut wie alle Helden aus Mittelerde!

Im März 2023 kam das legendäre LEGO Bruchtal auf den Markt und eroberte schlagartig die Herzen vieler Fans. Ursprünglich hätte das Set im Dezember 2025 EOL gehen sollen, aber durch seine krasse Beliebtheit hat LEGO die Produktion bis ca. Ende 2027 verlängert! Das EOL-Datum ist also kein 100% festgeschriebenes Gesetz.

Ob ihr darauf bei den oben genannten Sets setzen und abwarten solltet, bleibt zwar euch überlassen, aber ich würde davon abraten. Nur selten gehen LEGO-Sets in die Verlängerung – eher kommen wenige Monate oder Jahre später eine Neuauflage der Sets, was vor allem bei ikonischen LEGO Star Wars-Raumschiffen wie dem Millennium Falcon oft der Fall ist, die aber fast immer andere Minifiguren haben.