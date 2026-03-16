91 Punkte auf Metacritic: Dieses prachtvolle Fantasy-Meisterwerk für PS5 gibt’s jetzt günstig!

Das Artdesign dieses PS5-Hits aus 2025 kann sich wirklich sehen lassen.

Eines der besten Fantasy-Abenteuer des letzten Jahres mit 91 Punkten auf Metacritic und 87 Punkten im GamePro-Test könnt ihr jetzt günstiger abstauben. Den bislang erstaunlich preisstabilen Koop-Hit gibt's jetzt für PS5 bei Amazon im Angebot. Offiziell läuft der Deal bis zum 5. April, ihr solltet jedoch damit rechnen, dass er schon viel früher vergriffen sein könnte. Dieser Link bringt euch direkt zum Angebot:

Übrigens hat Amazon heute noch einige weitere neue PS5-Angebote gestartet, bei denen es sich allerdings vorwiegend um Sport- und Rennspiele handelt. Hier ein paar der wichtigsten:

Fantasy, Science Fiction & Koop: Das ist der PS5-Hit aus 2025!

11:19 Split Fiction ist schon jetzt eines der besten Spiele des Jahres!

Autoplay

Wir sprechen von Split Fiction, dem jüngsten Koop-Hit von Hazelight (It Takes Two, A Way Out), der euch eine Science-Fiction- und eine Fantasy-Autorin spielen lässt. Die beiden wurden in die Welten ihrer eigenen Bücher eingeschlossen und müssen nun zusammenarbeiten und sich mit den Eigenheiten des jeweils anderen Genres abfinden, um einen Weg zurück in die Realität zu suchen.

Somit führt euch euer Abenteuer diesmal durch zwei sehr unterschiedliche Spielwelten, eine düstere Metropole in der Zukunft (die allerdings auch über ein überraschend idyllisches Umland verfügt) und eine klassische Fantasy-Welt mit märchenhaften Landschaften und eindrucksvollen Bauwerken. Das sorgt nicht nur für viele optische Highlights, beide Welten bringen auch ganz eigene Gameplay-Ideen mit.

Meistens wird euch das Geschehen in Split Fiction im Splitscreen präsentiert.

So fliegt ihr in der Fantasy-Welt auf einem Drachen, während das Science-Fiction-Setting durchschlagskräftige Schusswaffen mitbringt. Generell ist die spielerische Abwechslung, wie schon in It Takes Two, eine der großen Stärken des Spiels, denn obwohl es sich im Kern um ein Action-Adventure mit kleinen Rätseln handelt, wechselt Split Fiction zwischendurch gerne mal das Genre und wird beispielsweise zu einem Shooter.

Insgesamt ist Split Fiction ein Muss für alle, die Lust auf ein storybasiertes Koop-Abenteuer haben. Ihr müsst allerdings beachten, dass ihr es wirklich nur zu zweit im Koop spielen könnt, entweder lokal oder online. In beiden Fällen erlebt ihr das Geschehen größtenteils im Splitscreen, sodass ihr jederzeit sehen könnt, was die andere Person tut. Durch den sogenannten Friend's Pass genügt es übrigens auch für den Online-Koop, das Spiel einmal zu kaufen, um zu zweit zu spielen.