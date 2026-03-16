Einer der beliebtesten Bluetooth-Lautsprecher ist gerade unglaublich günstig!

Der perfekte Outdoor-Begleiter für satten Sound — den ganzen Sommer lang!

Ich merk die letzten Wochen so richtig, wie der Frühling kickt. Meine Gedanken drehen sich nur noch darum, draußen Zeit zu verbringen. Egal ob im Garten die ersten Beete anlegen, grillen, ein Bierchen mit Freunden im Park oder eine Runde Volleyball am See – ich möchte einfach nicht mehr drinnen sitzen. Geschürt wird dieser Drang auch von meiner neuen Frühjahres-Playlist und die hat einen ordentlichen Lautsprecher verdient. Ein solcher ist zum Beispiel JBLs Flaggschiff: die Charge 6, und auf die bekommt ihr aktuell über 30 Prozent Rabatt bei MediaMarkt.

JBL Charge 6: Der Goldstandard für unterwegs

Wenn es um robuste Bluetooth-Boxen geht, führt für mich an JBL eigentlich kein Weg vorbei. So lange ich mich erinnern kann, hatte einer meiner Freunde auf jedem unserer kleinen Abenteuer seine Charge 3 dabei, um unsere Sommerabende musikalisch zu untermalen. Das ist Jahre her, und nicht nur wir sind älter geworden, auch die Charge-Reihe hat sich weiterentwickelt. Geblieben sind aber ihre besten Features: wunderbarer Sound, die eingebaute Powerbank und die Tatsache, dass das Ding quasi unkaputtbar ist.

Gebaut für die Wildnis: IP68 und Powerbank-Feature

Die wichtigste Neuerung für alle Outdoor-Fans ist die verbesserte Robustheit. Die Charge 6 ist jetzt nach IP68 zertifiziert. Das bedeutet, das Teil ist komplett staubdicht und überlebt sogar ein dauerhaftes Untertauchen im Pool. Empfehlen würde ich das trotzdem nicht, aber wenn's mal passiert, ist es auch gleich wieder vergessen. Neu ist auch das verstärkte Gehäuse, das Stürze aus einem Meter Höhe locker wegsteckt, und der abnehmbare Tragegurt – perfekt, um das Ding einfach an den Rucksack zu clippen und so Stauraum zu sparen.

Wieso ist das eigentlich nicht Standard? Die JBL Charge 6 läd nebenbei auch mal eben euer Smartphone auf!

Mein allerliebstes Feature ist hier namensgebend: Auch die Charge 6 hat eine eingebaute Powerbank. Ihr steckt euer Smartphone einfach per USB-C an die Box und ladet es während der Musikwiedergabe auf. So geht der Party garantiert nicht vorzeitig das Licht aus.

Satter Sound und Specs, die sich sehen lassen können

Klangtechnisch liefert die Charge 6 ordentlich ab. Mit 45 Watt Ausgangsleistung und einem optimierten 2-Wege-System (separater Hochtöner und kräftiger Woofer) bekommt ihr den typischen JBL Pro Sound mit ordentlich Druck.

Dank der neuen Auracast-Technologie könnt ihr auch andere kompatible JBL-Speaker miteinander koppeln – perfekt, wenn ihr eine größere Fläche beschallen, oder einfach mal die Nachbarn ärgern wollt. In Sachen Ausdauer ist sie mit bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit ein echtes Monster. Obendrauf kommt noch ein Playtime-Booster mit dem ihr die Akkulaufzeit nochmal ein bisschen aufpeppen könnt. Per App lässt sich der Sound zudem über einen 7-Band-Equalizer exakt auf eure Vorlieben anpassen.

Ich bin generell großer Fan der JBL-Boxen, habe mich bisher aber an die Flip-Reihe gehalten, da ich oft den Komfort des kleineren Lautsprechers vorziehe. Die Flip 7 kriegt ihr aktuell ebenfalls deutlich günstiger:

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Wenn ihr also einen treuen Begleiter für den kommenden Sommer sucht, der nicht beim ersten Sandkorn kapituliert, ist die JBL Charge 6 bei MediaMarkt aktuell eine absolute Empfehlung. Viel Sound für schmales Geld – da macht man als Tech-Fan wenig falsch!