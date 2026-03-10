200-Zoll-Bildschirm unter 300€ ? Diese Geräte sind für mich die Zukunft für Gaming und Arbeit!

Kopfhörer strahlen direkt ins Ohr – eine ähnliche Devise verfolgen auch diese tragbaren »Monitore«.

Kleine Handhelds, Handys und Laptops sind super praktisch: Sie nehmen nicht viel Platz weg und ermöglichen es uns, auch während langen Zugfahrten zu arbeiten, zu zocken oder Filme zu gucken. Das Doofe ist aber meistens, dass die Bildschirme kleiner sind, als man es gern hätte. Moderne AR-Brillen, wie die RayNeo Air 4 Pro lösen dieses Problem, ohne dass ihr dafür große Monitore mitschleppen zu müssen!

AR/XR-Brillen – schon lange kein schnödes Gimmick mehr!

Bevor ihr jetzt mit den Augen rollt und an gescheiterte Nischenprodukte wie Google Glass denkt: Diese Zeiten sind vorbei und nach über 10 Jahren hat sich auch sehr viel getan. AR-Brillen ergänzen nicht einfach nur das, was wir selbst sehen, sondern dienen mittlerweile sogar als tragbare Alternative zu Monitoren & TVs! Wer sich selbst überzeugen will, kann sich diese Brillen anschauen, die aktuell im Amazon-Frühlingsangebot günstig zu holen sind:

Nicht nur eine große Leinwand, sondern auch mehrere Bildschirme: So könnt ihr Drei Monitore ganz einfach im Zug dabei haben!

XREAL One Pro – 57° Sichtfeld, bis zu 171 Zoll, 120 Hz und Bose-Sound

– 57° Sichtfeld, bis zu 171 Zoll, 120 Hz und Bose-Sound XREAL 1S – 52° Sichtfeld, bis zu 500 Zoll, 120 Hz und 1200p

– 52° Sichtfeld, bis zu 500 Zoll, 120 Hz und 1200p VITURE Luma – 50° Sichtfeld, bis zu 146 Zoll, 120 Hz, 1200p und 1000 Nits

– 50° Sichtfeld, bis zu 146 Zoll, 120 Hz, 1200p und 1000 Nits RayNeo Air 4 Pro – 46° Sichtfeld, bis zu 201 Zoll, 120 Hz und HDR10 mit 1200 Nits

RayNeo Air 4 Pro – starker Einstieg mit HDR10 unter 300 €!

Wer dachte, dass man für so eine Brille eine Niere hergeben muss, irrt sich gewaltig, denn mittlerweile gibt es starke Modelle für marktfähige Preise. Wenn man bedenkt, dass man selbst mit günstigen Monitoren bei einem Setup mit mehreren Bildschirmen locker mehrere hundert Euro blechen muss, dann sind knapp 300 € ein absolutes Schnäppchen.

Das Bild wird über das eingebaute Display direkt auf die Gläser projiziert, sodass nur ihr es sehen könnt.

Über ein USB-C-Kabel verbindet ihr die Brille mit eurem Endgerät und diese dient dann als Bildschirmausgabe. Über eine App könnt ihr einstellen, wie groß der Bildschirm für euch aussehen soll und wie viele Monitore auftauchen sollen. Das heißt, ihr könnt in jeder Situation entweder eine gigantische 200-Zoll-Leinwand oder mehrere Bildschirme in normaler Größe projizieren lassen – und das in einem Gerät, das wie eine handelsübliche Brille aussieht!

Die RayNeo Air 4 Pro ist eine der ersten Brillen, die das Bild in HDR10-Kontrasten liefern und sogar über 10 Milliarden Farben darstellen kann. Für die Experten: das sind bis zu 1200 Nits und 145% sRGB-Gamut. Dank KI-Chip kann das Bild sogar in Echtzeit von SDR zu HDR umgewandelt werden, damit ihr jederzeit die starken Kontraste erleben könnt.