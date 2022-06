Biologe seziert Pokémon und das Ergebnis ist zwar anatomisch korrekt, aber richtig gruselig

Falls ihr euch auch immer schon gefragt haben solltet, wie Pokémon eigentlich funktionieren, haben wir hier etwas ganz Besonderes für euch. Der Biologe, Künstler und Redditor TheChristopherStoll zeichnet nämlich sehr spezifische Pokémon, und zwar in einem Look, der auch ins Biologie-Buch passen würde. Soll heißen: Die niedlichen kleinen Monster werden gewissermaßen in der Mitte aufgeschnitten und wir können ihre inneren Organe samt Skelett, Muskeln und so weiter sehen. Das ist zwar faszinierend, aber auch ein bisschen eklig.

So gruselig sehen anatomisch korrekte Pokémon-Querschnitte aus

Streng wissenschaftliche Anatomie: Wer sich für Biologie und Anatomie interessiert, dürfte an den Werken von Christopher Stoll seine*ihre wahre Freude haben. Denn dessen Zeichnungen gewähren uns Einblicke ins Innenleben einiger Pokémon – und zwar teilweise tiefere Einblicke, als euch vielleicht lieb ist. Falls ihr jedenfalls immer schon mal wissen wolltet, wie eventuell ein Despotar eigentlich beschaffen und aufgebaut ist, bitteschön:

Das sieht nicht nur cool aus, sondern kommt auch noch mit diversen Beschreibungen daher. So könnt ihr zum Besipiel lernen, wo die Verdauungsorgane liegen, aus was eigentlich die Panzerplatten bestehen und was Knochen oder Muskeln sind. Obendrein beschert euch das Ganze vielleicht auch noch fiese Albträume, weil es schon ziemlich gruselig aussieht.

Dasselbe gilt natürlich für Heiteira, dessen Innenleben sogar mit Eierstöcken, Pheromon-Drüsen und Spermatophoren ausgestattet ist. Von außen wirkt das Pokémon irgendwie viel netter und ich persönlich hätte gut auf diesen Einblick verzichten können. Aber alles für die Wissenschaft, schätze ich...

Noch mehr davon könnt ihr in diesem Reddit-Beitrag sehen. Außerdem hat der Biologe und Künstler bereits vor einigen Jahren ein komplettes Pokémon-Anatomiebuch zu den plötzlich irgendwie gar nicht mehr so niedlichen kleinen Wesen veröffentlicht. Weitere Grusel-News zu Pokémon findet ihr hier:

Falls ihr lieber etwas netteres spielen wollt, hätten wir da noch jede Menge neue Infos zum kommenden Pokémon Karmesin und Purpur. Zum Spiel der neunten Pokémon-Generation wurde gerade erst ein frischer Trailer veröffentlicht, der unter anderem 4-Spieler*innen-Koop, neue legendäre Pokémon und vieles mehr enthüllt.

Wie gefallen euch die Anatomie-Zeichnungen?