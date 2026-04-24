LEGO-Fan baut den ersten Feuer-Bionicle Tahu nach – und bis auf die Maske braucht er kaum LEGO Technic dazu

Tahu im neuen klassischen LEGO-Gewand fast ganz ohne Technic (Bild via Reddit/user/V0XZAC0).

LEGO-Fans greifen gerne tief in die Trickkiste, wenn neue Bausätze noch nicht verfügbar sind – oder wenn man mit den Teilen zu Hause einfach etwas Geld sparen will. So wie der User V0XZAC0, der sich bei der neuen Minifiguren-Serie dachte: Warum kaufen, wenn man’s auch selber bauen kann?

Das Ergebnis hat auf jeden Fall Potenzial.

Bionicle-Klassiker komplett neu gedacht

Im Subreddit r/LEGO zeigt ein Nutzer seine eigene Version von Tahu – einer der bekanntesten Figuren aus der Bionicle-Reihe.

0:30 LEGO Smart Brick Sound Beispiele

Autoplay

Der Clou: Statt der üblichen LEGO-Technic-Teile, die Bionicle-Modelle normalerweise zusammenhalten, setzt der Fan fast komplett auf klassische Steine. Nur bei der Maske greift er auf ein originales Teil zurück.

Das Ergebnis wirkt auf den ersten Blick etwas ungewohnt, weil die Proportionen anders ausfallen als beim Original. Gerade die Hüften sorgen bei einigen Fans für Schmunzeln.

Verdammt sexy, Tahu…

Überraschend beweglich

Trotz des ungewöhnlichen Ansatzes überzeugt das Modell aber vor allem durch seine Beweglichkeit.

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Viele zeigen sich überrascht, wie flexibel die Figur trotz der Bauweise ist:

Die Posierbarkeit ist echt beeindruckend.

Hier sehen einige auch Potenzial. Denn mit der hohen Beweglichkeit, dem passenden LEGO-Stil ohne Technic und dennoch hoher Detailgenauigkeit wäre eine solche Figur eigentlich perfekt für eine neue Serie.

Der Ansatz hat Potenzial für ein offizielles Revival – vielleicht nur in größer.

Vielleicht bekommt LEGO ja ein paar Ideen.

Ein Stück Kindheit

Bionicle gehört für viele LEGO-Fans bis heute zu den prägendsten Reihen überhaupt. Offiziell ist die Serie zwar schon lange eingestellt, lebt aber durch die Community weiter.

Die Idee dahinter ist aber noch lange nicht tot – und hätte vielleicht Potenzial, noch einmal aufgelegt zu werden. Für alte, aber auch neue Fans.

Hättet ihr Interesse an einem Revival von Bionicle?