Ein LEGO-Sammler und seine Freundin bestellen sich zwei unterschiedliche Katzen-Sets - und bauen daraus die ultimative Glückskatze

Hier seht ihr die drei Katzen, zwei davon sind aus LEGO (Bild: reddit.com/user/SubVax/).

Der Klemmbaustein-Hersteller LEGO bietet zur Enttäuschung vieler Katzen-Fans leider keine dreifarbigen Katzen-Sets an, die auch Glückskatzen genannt werden. Aber das hält echte Liebhaber*innen natürlich nicht davon ab, trotzdem ihren Vierbeiner aus LEGO nachzubauen.

LEGO-Baumeister kombinieren zwei Katzen-Sets, um ihre Fellnase zu basteln

Das Problem ist unter den Katzen-Besitzer*innen, die gleichzeitig auch auf LEGO stehen, schon seit Längerem bekannt. Ideal wäre natürlich, wenn sich die Katzen farblich irgendwie anpassen lassen würden, so dass alle ihre eigenen Tiere nachbauen können. Aber das ist nicht der Fall.

0:36 Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten

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Fest steht aber, dass die Kreativität der meisten LEGO-Sammler*innen keine Grenzen kennt. Dementsprechend haben sich diese Person und ihre Partnerin einfach zwei Katzen-Sets zugelegt: Einmal das schwarz-weiße, also die Tuxedo-Katze – und einmal die orangefarbene Katze aus LEGO. So konnte dann nach Herzenslust kombiniert werden.

Das Ergebnis sieht dann auch ziemlich cool aus und kommt der eigenen, echten Katze schon sehr nahe. Die andere LEGO-Katze dient dann eher als eine Art Ersatzteillager oder eben Negativ-Version der eigenen Fellnase. Jedenfalls konnte die echte Glückskatze so wirklich erstaunlich originalgetreu nachgebaut werden:

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In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag wird fleißig debattiert, wieso es wohl keine grauen Katzen gibt, dass es schade ist, dass sich die Farben nicht auswählen oder kombinieren lassen und wie auch abseits der offiziellen Sets die gewünschten Farbkombinationen erreicht werden können.

Viele Katzen-Freund*innen präsentieren natürlich auch die Bilder ihrer eigenen Vierbeiner oder berichten davon, wie sie mit Hilfe der LEGO-Versionen ihren verstorbenen Kätzchen ein Denkmal gesetzt haben. Hier könnt ihr eine andere, selbstgemachte und äußerst gelungene LEGO-Katze mit ihrem lebendigen Gegenstück bewundern:

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Mehr Beiträge aus der Welt von LEGO und Co. findet ihr hier in diesen GamePro-Artikeln:

Besondere Aufmerksamkeit ziehen natürlich auch die Reaktionen der echten Katzen auf ihre LEGO-Versionen auf sich. Viele der vierbeinigen Samtpfötchen scheinen nicht besonders angetan davon zu sein, dass ihre Besitzer*innen ihnen ein lebloses Abbild zur Seite stellen. Aber wer kann schon mit Sicherheit sagen, was tatsächlich in diesen rätselhaften, wunderbaren Wesen vor sich geht.

Habt ihr auch Katzen? Wie gefällt euch die LEGO-Mixtur aus den beiden verschiedenen Katzen-Sets?