Nur noch bis morgen: Große PS5-Spiele günstig im MediaMarkt Black Friday abstauben

Die Black Friday Sales bei MediaMarkt und Saturn laufen laut Shopseite nur noch bis 16 Uhr am Sonntag. Damit dürften auch die zahlreichen Spiele-Deals für PS5 bei den beiden Händlern morgen enden. Ihr habt also nicht mehr lange Zeit, große PS5-Hits wie Marvel’s Spider-Man Miles Morales oder Demon’s Souls günstig abzustauben. Ein paar der ursprünglichen Deals sind sogar schon jetzt ausverkauft, trotzdem gibt es noch immer eine ansehnliche Auswahl. Hier einige Highlights:

Daneben könnt ihr bei MediaMarkt und Saturn natürlich auch noch günstige PS4-Spiele bekommen. So gibt es beispielsweise die großen Exklusivhits The Last of Us 2 und Ghost of Tsushima für jeweils 9,99€. Außerdem gibt es den Sony DualSense PS5-Controller und verschiedene PS5-SSDs im Angebot. Die Übersicht über sämtliche Spiele-Deals der beiden Händler findet ihr hier:

Weitere Black Friday Angebote

Die Black Friday Sales haben neben Spielen natürlich auch noch viele weitere Angebote wie 4K-Fernseher oder Handys zu bieten. Außerdem gibt es bei anderen Händlern wie Amazon oder Otto ebenfalls günstige Gaming-Deals, einschließlich Spielen für PS4 und PS5. In unserer GamePro-Übersicht zum Black Friday haben wir euch viele Highlights zusammengestellt. Wer lieber selbst nach den besten Angeboten sucht, kann das hier tun: