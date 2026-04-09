Nur bis Samstag: Amazon haut 98 Zoll QLED 4K-Fernseher zum absoluten Schnäppchenpreis raus!

Bis zum 11. April gibt es diesen riesigen QLED 4K-Fernseher bei Amazon zum Top-Preis.

Nur bis zum 11. April, also bis Samstag, könnt ihr euch bei Amazon einen riesigen QLED 4K-Fernseher zum Top-Preis schnappen. Den 98 Zoll großen TCL T8C, der gerade fürs Gaming mit PS5 ausgezeichnet geeignet ist, gibt es dort nämlich jetzt im Sonderangebot. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr sowohl dieses Modell als auch den nahezu identischen TCL P8K in 98 Zoll nirgendwo sonst so günstig. Hier findet ihr den Deal:

Falls euch das 98-Zoll-Modell doch etwas zu groß oder zu teuer ist, könnt ihr euch den TCL T8C übrigens auch in kleineren und entsprechend günstigeren Varianten im Amazon-Angebot sichern:

144Hz, QLED & HVA: Das bietet der günstige 98-Zoll-Fernseher!

Das 144Hz-Display ist eines der wichtigsten Features des QLED-Fernseher TCL T8C.

Der TCL T8C ist ein Mittelklasse-Fernseher aus 2025 und insbesondere fürs Gaming ein hervorragender Kompromiss aus Preis und Leistung. Der 4K-TV bietet nämlich ein 144Hz-Display, weshalb er die maximale Leistung der PS5 und Xbox Series X von 120 fps bei 4K-Auflösung problemlos ausnutzen kann. Mit einem starken Gaming-PC sind auch die vollen 144 fps möglich. Zudem ist dank des niedrigen Input Lags gar keine Verzögerung der Eingaben wahrnehmbar.

Doch auch außerhalb des Gamings ist gerade bei einem so großen Fernseher eine hohe Bildwiederholrate wichtig, da dadurch schnelle Bewegungen flüssiger dargestellt werden können. Je größer der Bildschirm ist, desto leichter nimmt man nämlich den Weg wahr, den schnell durchs Bild flitzende Elemente (etwa Bälle im Sport) zwischen zwei Bildern zurücklegen.

Für die 98-Zoll-Version des TCL T8C 4K-TVs werdet ihr ein bisschen Platz im Wohnzimmer brauchen.

Bei der Bildqualität kann der TCL T8C unter anderem durch das QLED-Display punkten. Dieses sorgt mit einer zusätzlichen Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots für eine bessere Farbdarstellung. Durch das neue HVA-Panel bietet er zudem einen zumindest im Vergleich zu vielen Low-Budget-Fernsehern hohen Kontrast. Mit teuren Mini-LED- oder gar OLED-Fernsehern kann er in dieser Hinsicht jedoch nicht mithalten.

Ähnliches gilt auch für die Spitzenhelligkeit, die wichtig ist, um mit HDR Farben zum Leuchten zu bringen. Zwar ist der TCL T8C mit rund 450 cd/m2 auch in dieser Hinsicht den meisten Low-Budget-TVs überlegen, High-End-Fernseher schaffen aber noch viel mehr. Beim App-Support lässt der TCL T8C hingegen kaum Wünsche offen, denn er benutzt das Google-TV-Betriebssystem, das so ziemlich alle beliebten Streaming-Dienste unterstützt.