Bis zu 50 Jahre und länger! Die 10 am längsten laufenden Manga-Reihen aller Zeiten

Suguru Kinniku, auch bekannt als Kinnikuman, kämpft in einem Ring. (Bild: © Toei Animation)

Japanische Mangas sind eines der beliebtesten Medien der heutigen Zeit. Die meisten Reihen umfassen dabei etwa 10 bis 20 Bände, nur eine relativ kleine Anzahl von Mangas werden über Jahrzehnte hinweg und bis heute noch veröffentlicht.

Wir haben euch die zehn am längsten aktuell noch laufenden Mangas herausgesucht und sie nach der Dauer geordnet.

10 Mangas, die seit Jahrzehnten schon laufen

The Kindaichi Case Files

Der Anime The Files of young Kindaichi zum Manga. (Bild: © Toei Animation)

Jahr der Veröffentlichung: 1992

Läuft seit: 31 Jahren

Genre: Mystery

Bände: 92

The Kindaichi Case Files erzählt die Abenteuer von Oberschüler Hajime Kindaichi, der angeblich der Enkel eines berühmten Detektivs sein soll.

Hajime no Ippo

Ippo Makunouchi in voller Action in der Anime Serie. (Bild: © Madhouse)

Jahr der Veröffentlichung: 1989

Läuft seit: 34 Jahren

Genre: Action, Sport

Bände: 138

Hajime no Ippo dreht sich um die Boxing-Karriere des Oberschülers Ippo Makunouchi und wie er immer stärkere Gegner besiegt.

JoJo’s Bizarre Adventure

Offzielles Artwork von Araki Hirohiko. (Bild: © Araki Hirohiko)

Jahr der Veröffentlichung: 2012

Läuft seit: 36 Jahren

Genre: Fantasy

Bände: 132

JoJo’s Bizarre Adventure erzählt von den Chroniken der verfluchten Joestar Blutlinie und ihrem Kampf gegen das Böse.

Cooking Papa

Kazumi Araiwa beim Kochen. (Bild: © Tochi Ueyama)

Jahr der Veröffentlichung: 1986

Läuft seit: 38 Jahren

Genre: Slice of Life (Alltag)

Bände: 167

Cooking Papa handelt vom Geschäftsmann Kazumi Araiwa, der seine guten Kochkünste vor seinem Arbeitsplatz geheim halten will.

Captain Tsubasa

Tsubasa Oozora im Captain Tsubasa 2018 Remake. (Bild: © David Production)

Jahr der Veröffentlichung: 1981

Läuft seit: 42 Jahren

Genre: Sport

Bände: 108

In Captain Tsubasa geht es um den kleinen Jungen Tsubasa Oozora, dessen Ziel es ist, der beste Fußballspieler zu werden.

Kinnikuman

Kinnikuman muss sich beweisen. (Bild: © Yudetamago)

Jahr der Veröffentlichung: 1979

Läuft seit: 41 Jahren

Genre: Sport, Komödie

Bände: 138

Kinnikuman erzählt die Geschichte des etwas tollpatschigen Suguru Kinniku, der als Superheld namens Kinnikuman unterwegs ist. Dabei erfährt er, dass er der verschollene Prinz vom Planeten Kinniku ist und muss sich für den Titel des Throns beweisen.

Asari-Chan

Asari mit ihrem Hund. (Bild: © Mayumi Muroyama)

Jahr der Veröffentlichung: 1982

Läuft seit: 45 Jahren

Genre: Komödie

Bände: 102

In Asari-Chan geht es um das kleine Grundschulmädchen Asari und ihren Alltag mit ihrer Familie, mit der sie des Öfteren Auseinandersetzungen hat.

Crest of the Royal Family

Carol (rechts) zusammen mit Memphis (links). (Bild: © Chieko Hohokawa)

Jahr der Veröffentlichung: 1976

Läuft seit: 47 Jahren

Genre: Historisch, Fantasy

Bänder 68

Carols Familie entdeckt ein altes ägyptisches Grab und löst somit einen tausend Jahre alten Fluch aus. Dadurch wird Carol 3000 Jahre zurück in die Vergangenheit geschickt.

Sunset on Third Street

Einer der Titelbilder der Mangas. (Bild: © Ryohei Saigan)

Jahr der Veröffentlichung: 1974

Läuft seit: 49 Jahren

Genre: Drama, Komödie

Bände: 69

Die einzelnen Geschichten in Sunset on Third Street spielen im Japan der Nachkriegszeit und erzählen mit etwas Humor hauptsächlich vom alltäglichen Leben der Bewohner*innen der fiktionalen Nachbarschaft Tokios “Sunset on Third Street”.

Golgo 13

Duke Togo in voller Aktion im Anime. (Bild: © Saito Poduction)

Jahr der Veröffentlichung: 1968

Läuft seit: 55 Jahren

Genre: Action

Bände: 210

Die Mangareihe Golgo 13 handelt vom kompetenten Attentäter Duke Togo, auch bekannt als Golgo 13, der seine Aufträge trotz jeglicher Situation immer erledigt. Zu seinem Kundenstamm gehören nur hochkarätige Personen und Organisationen wie das FBI und die CIA.

Welcher von diesen Mangas hat euch mit seiner Laufzeit am meisten überrascht?