DOOM: The Dark Ages zum halben Preis: Der brutalste Shooter des Jahres 2025 ist nur noch für kurze Zeit lächerlich günstig!

Die Hölle kennt kein Erbarmen – und ihr solltet ebenso wenig zimperlich sein. DOOM: The Dark Ages wirft euch mitten in einen albtraumhaften Mix aus Stahl, Blut und lodernder Gewalt. Im neuen Teil der berühmten Shooter-Saga kämpft ihr euch durch eine finstere Welt im Mittelalter-Stil und verwandelt Horden von Dämonen und andere höllische Kreaturen in mundgerechte Häppchen. Beim Amazon Black Friday könnt ihr euch den brachialsten Shooter des Jahres 2025 jetzt für kurze Zeit zum halben Preis schnappen!

DOOM: The Dark Ages mit 49 Prozent Rabatt beim Amazon Black Friday: Da können Call of Duty und Co. einpacken!

id Software führt euch mit DOOM: The Dark Ages direkt an den Anfang der Slayer-Legende – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr taucht in die Entstehungsgeschichte des Doom Slayers ein, eingebettet in eine düstere, mittelalterliche Welt voller Albtraumwesen und erbarmungsloser Gefechte. Heißt für euch: noch monumentalere Feinde, noch heftigere Finishing Moves und ein kräftiger Hauch Dark Fantasy, der dem brachialen Kult-Shooter eine ganz neue Stimmung verpasst.

Brachiale Ballerei wie in den 90ern: Der Doom Slayer ist zurück – mit Shotgun und Schild!

Mittelalterliche Schnetzelei: In DOOM: The Dark Ages rückt ihr der gemeinen Höllenbrut mit Schrotflinte und Schild zu Leibe!

Besonders auffällig: Der Doom Slayer wirkt roher, wilder, beinahe archaisch – perfekt passend zur Zeit, in der seine Legende erst geschmiedet wird. Auch die Welt selbst spielt eine größere Rolle. Statt futuristischer Laborflure oder Marsbasen erkämpft ihr euch euren Weg durch verfluchte Festungen, dämonische Schlachtfelder und düstere Königreiche. Gleichzeitig bleibt das Spielgefühl absolut DOOM: schnell, druckvoll, kompromisslos.

