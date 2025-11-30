Einen Horror-Schauplatz wie in diesem PS5-Spiel habt ihr noch nicht gesehen: Schnappt euch den Grusel-Geheimtipp jetzt zum Bestpreis!

So günstig wie aktuell gab es dieses atmosphärische Grusel-Erlebnis für PS5 laut Vergleichsplattformen noch nie.

Nur noch für kurze Zeit könnt ihr euch einen der besten Horror-Geheimtipps des letzten Jahres zum Schnäppchenpreis im Angebot sichern: Bei Amazon bekommt ihr das PS5-Spiel, das nicht zuletzt durch seinen ungewöhnlichen Schauplatz punktet, aktuell 60 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP. Laut Vergleichsplattformen handelt es sich dabei um den günstigsten Preis aller Zeiten. Hier findet ihr den Deal:

Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch ist oder ihr es schlicht schon habt, könnt ihr bei Amazon gerade übrigens noch eine Reihe weiterer PS5-Horrorspiele günstiger abstauben. Hier ein paar Tipps:

Lovecraft-Horror im Ozean: Das ist das günstige PS5-Horrorspiel

In jedem Winkel des gewaltigen Bauwerks, in dem dieses PS5-Horrorspiel spielt, scheinen neue Schrecken zu lauern.

Es geht hier um Still Wakes the Deep des Studios The Chinese Room (Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs), zu dessen Spezialität schon immer gehört, Spiele mit einer packenden, düsteren und oft ins Surreale hineinreichenden Atmosphäre zu erschaffen. Still Wakes the Deep ist das keine Ausnahme. Hier übernehmt ihr auf einer Bohrinsel vor Schottland die Rolle eines Elektrikers, der gerade gefeuert wurde und eigentlich abreisen will, was jedoch durch einen Unfall verhindert wird.

Schon bald stellt sich heraus, dass der Konzern zu tief und zu gierig gebohrt und dadurch etwas in der Tiefe geweckt hat, wodurch sich eine fesselnde Horrorgeschichte im Lovecraft-Stil entfaltet, inklusive uralter Schrecken, die sich dem menschlichen Verstand entziehen. In der First-Person-Perspektive erforscht ihr die künstliche Insel, auf der Suche nach einer Möglichkeit, doch noch zu entkommen. Das gigantische, labyrinthische Bauwerk voller enger Gänge scheint dabei wie dafür geschaffen, hinter jeder Ecke neue Schrecken zu verstecken.

10:13 Still Wakes the Deep - Test-Video zum Nordsee-Horror mit Unreal-Engine-5-Grafik

Autoplay

Obwohl auch diesmal wieder die Erkundung einen großen Teil des Gameplays ausmacht, ist Still Wakes the Deep im Gegensatz zu etwa Dear Esther übrigens kein reiner Walking Simulator. Ihr schleicht hier an ekligen Tentakelmonstern vorbei oder rennt vor ihnen weg, um euch zu verstecken, löst zahlreiche Rätsel, die oft mit der Reparatur komplexer Geräte zu tun haben (schließlich seid ihr Elektriker) und müsst in Quick Time Events eure Reaktionsschnelligkeit beweisen.

Ein Kampfsystem gibt es jedoch nicht. Wer Horror-Action will, ist also bei Spielen wie Resident Evil oder dem Dead Space Remake weiterhin besser aufgehoben. Wenn ihr es jedoch auf ein atmosphärisches Grusel-Erlebnis abgesehen habt, ist Still Wakes the Deep genau euer Spiel, zumal die Story im weiteren Verlauf neben den äußeren Gefahren auch noch ein paar innere Dämonen zu bieten hat, mit denen unser Protagonist kämpft. Mehr dazu möchten wir euch an dieser Stelle jedoch lieber nicht verraten.