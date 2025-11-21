Black Friday Sale im PS Store mit bis zu 90% Rabatt: Diese 10 Angebote für PS4 und PS5 können wir euch nur empfehlen

Im PS Store findet ihr ab heute neue Spiele-Angebote und wir haben einmal geschaut, welche Spiele sich für euch lohnen.

Dennis Müller
21.11.2025 | 09:22 Uhr

Heute ist der Black Friday Sale im PS Store gestartet. Heute ist der Black Friday Sale im PS Store gestartet.

Pünktlich zum Black Friday findet ihr auch im PS Store wieder zahlreiche neue Angebote für PS4 und PS5. Wir sind daher einmal mehr für euch durch die reduzierten Spiele gehuscht und verraten euch, welche sich besonders lohnen.

Die 10 besten Angebote im Black Friday Sale

Wie lange sind die Angebote gültig? Ihr habt Zeit bis zum 02. Dezember um 0:59 Uhr, müsst also nicht direkt am heutigen Black Friday zuschlagen.

Im Angebot: Das Game of the Year?

Video starten 12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

  • Titel: Clair Obscur: Expedition 33
  • Preis: 39,99 Euro
  • Genre: rundenbasiertes Rollenspiel
  • Release: 2025

Im Normalfall würden wir euch in eine solche Liste kein Spiel packen, das "nur" 20 Prozent reduziert ist. Bei Clair Obscur: Expedition 33 machen wir jedoch eine Ausnahme, da ihr den Game of the Year-Anwärter nur wenige Monate nach Release für 39,99 Euro bekommen könnt.

Wart ihr bislang noch unentschlossen, wollt aber verstehen, warum kein Spiel je häufiger für die The Game Awards nominiert wurde als das "JRPG" von Entwickler Sandfall Interactive, dann ist gut drei Wochen vor Ausstrahlung der Awards-Show eine gute Zeit dafür.

Clair Obscur im Test
Die beste RPG-Story seit Jahren, das beste Kampfsystem seit Jahrzehnten
von Kevin Itzinger
Die beste RPG-Story seit Jahren, das beste Kampfsystem seit Jahrzehnten

Auf der zweiten Seite empfehlen wir euch noch einen Story-Geheimtipp aus 2024, der auch dank seiner überaus schicken Grafik viel Lob eingeheimst hat.

Ist bei euch ein Angebot im Black Friday Sale dabei oder seid ihr noch bestens ausgestattet, was neue Spiele für PS4 und PS5 anbelangt?

