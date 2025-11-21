Black Friday Sale im PS Store mit bis zu 90% Rabatt: Diese 10 Angebote für PS4 und PS5 können wir euch nur empfehlen

Pünktlich zum Black Friday findet ihr auch im PS Store wieder zahlreiche neue Angebote für PS4 und PS5. Wir sind daher einmal mehr für euch durch die reduzierten Spiele gehuscht und verraten euch, welche sich besonders lohnen.
Die 10 besten Angebote im Black Friday Sale
- Clair Obscur für 39,99 Euro (20% Rabatt)
- Red Dead Redemption 2 für 14,99 Euro (75% Rabatt)
- Hogwarts Legacy für 11, 24 Euro (85% Rabatt)
- The Sinking City für 5,99 Euro (90% Rabatt)
- Star Wars Jedi: Survivor für 11,99 Euro (85% Rabatt)
- Silent Hill 2 für 34,99 Euro (50% Rabatt)
- Final Fantasy 7 Rebirth für 39,99 Euro (50% Rabatt)
- Star Wars Outlaws für 23,99 Euro (70% Rabatt)
- Dead Space Remake für 11,99 Euro (85% Rabatt)
- Nobody Wants to Die für 7,49 Euro (70% Rabatt)
Wie lange sind die Angebote gültig? Ihr habt Zeit bis zum 02. Dezember um 0:59 Uhr, müsst also nicht direkt am heutigen Black Friday zuschlagen.
Im Angebot: Das Game of the Year?
- Titel: Clair Obscur: Expedition 33
- Preis: 39,99 Euro
- Genre: rundenbasiertes Rollenspiel
- Release: 2025
Im Normalfall würden wir euch in eine solche Liste kein Spiel packen, das "nur" 20 Prozent reduziert ist. Bei Clair Obscur: Expedition 33 machen wir jedoch eine Ausnahme, da ihr den Game of the Year-Anwärter nur wenige Monate nach Release für 39,99 Euro bekommen könnt.
Wart ihr bislang noch unentschlossen, wollt aber verstehen, warum kein Spiel je häufiger für die The Game Awards nominiert wurde als das "JRPG" von Entwickler Sandfall Interactive, dann ist gut drei Wochen vor Ausstrahlung der Awards-Show eine gute Zeit dafür.
Auf der zweiten Seite empfehlen wir euch noch einen Story-Geheimtipp aus 2024, der auch dank seiner überaus schicken Grafik viel Lob eingeheimst hat.
