Xbox-Event zeigt wohl noch ein geheimes viertes Spiel neben den 3 angekündigten - und es könnte wieder ein Shadowdrop sein

Ende Januar findet eine neue Xbox Developer Direct statt und wird mindestens drei Spiele präsentieren.

Für den 22. Januar hat Microsoft eine Developer Direct angekündigt, für die bislang drei Spiele bestätigt sind. Neben ersten Spielszenen zu Forza Horizon 6 wird es auch einen Deep-Dive zu Fable, sowie ein Update zum neuen Game Freak-Spiel Beast of Reincarnation geben.

Ein ordentliches Line-Up also, doch das scheint noch nicht alles gewesen zu sein. Denn laut eines Insiders plant Microsoft, auf dem Event noch einen weiteren Titel aus dem Ärmel zu zaubern.

Worum geht es genau? Der gut vernetzte und für gewöhnlich auch glaubwürdige Insider shinobi602 hat im Resetera-Forum geschrieben, dass es auf der Developer Direct noch ein "geheimes viertes Spiel" geben wird. Genauere Details dazu verriet er nicht.

Zu einigen Xbox-Spielen hat man lange nichts gehört

Dementsprechend wird seitdem wild spekuliert, worum es sich bei dem ominösen Titel handeln könnte. Kandidaten gäbe es dafür jedenfalls mehr als ausreichend, schließlich werkeln die Xbox Game Studios hinter den Kulissen an einigen Titeln, zu denen es lange kein offizielles Update gab. Darunter zum Beispiel:

Außerdem gibt es aktuelle Gerüchte zu Wolfenstein 3. Das für die Reihe verantwortliche Studio Machine Games gehört ebenfalls zu den Xbox Game Studios, weswegen der Titel laut einiger Fans ein ernsthafter Kandidat für einen Auftritt sein könnte.

Ebenfalls möglich: Ein Shadowdrop, also ein Titel, der während der Developr Direct vorgestellt und direkt im Anschluss veröffentlicht wird. Das hatte Microsoft vor drei Jahren bereits mit Hi-Fi Rush gemacht und damit damals ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Aktuell gibt es Spekulationen um mehrere Fallout-Remakes – diese könnten mögliche Kandidaten für einen Shadowdrop sein.

Bestätigt ist davon aktuell natürlich noch nichts und es kann durchaus sein, dass Microsoft in knapp zwei Wochen tatsächlich nur drei Titel zeigt. Mit Blick auf die bisherigen Ausgaben der Developer Direct wäre das allerdings ungewöhnlich. Denn in denen wurden stets jeweils fünf Spiele präsentiert. Möglicherweise gibt es also auch noch einen geheimen fünften Titel.

