Xbox-Event zeigt wohl noch ein geheimes viertes Spiel neben den 3 angekündigten - und es könnte wieder ein Shadowdrop sein

Ein Insider spricht von einem mysteriösen vierten Spiel. Mögliche Kandidaten für einen überraschenden Auftritt gäbe es einige.

Tobias Veltin
09.01.2026 | 12:55 Uhr

Ende Januar findet eine neue Xbox Developer Direct statt und wird mindestens drei Spiele präsentieren. Ende Januar findet eine neue Xbox Developer Direct statt und wird mindestens drei Spiele präsentieren.

Für den 22. Januar hat Microsoft eine Developer Direct angekündigt, für die bislang drei Spiele bestätigt sind. Neben ersten Spielszenen zu Forza Horizon 6 wird es auch einen Deep-Dive zu Fable, sowie ein Update zum neuen Game Freak-Spiel Beast of Reincarnation geben.

Ein ordentliches Line-Up also, doch das scheint noch nicht alles gewesen zu sein. Denn laut eines Insiders plant Microsoft, auf dem Event noch einen weiteren Titel aus dem Ärmel zu zaubern.

Worum geht es genau? Der gut vernetzte und für gewöhnlich auch glaubwürdige Insider shinobi602 hat im Resetera-Forum geschrieben, dass es auf der Developer Direct noch ein "geheimes viertes Spiel" geben wird. Genauere Details dazu verriet er nicht.

Video starten 1:01 Forza Horizon 6 ist endlich kein Gerücht mehr - erster Teaser zum Open World-Rennspiel enthüllt Setting und Release-Jahr

Zu einigen Xbox-Spielen hat man lange nichts gehört

Dementsprechend wird seitdem wild spekuliert, worum es sich bei dem ominösen Titel handeln könnte. Kandidaten gäbe es dafür jedenfalls mehr als ausreichend, schließlich werkeln die Xbox Game Studios hinter den Kulissen an einigen Titeln, zu denen es lange kein offizielles Update gab. Darunter zum Beispiel:

Außerdem gibt es aktuelle Gerüchte zu Wolfenstein 3. Das für die Reihe verantwortliche Studio Machine Games gehört ebenfalls zu den Xbox Game Studios, weswegen der Titel laut einiger Fans ein ernsthafter Kandidat für einen Auftritt sein könnte.

Ebenfalls möglich: Ein Shadowdrop, also ein Titel, der während der Developr Direct vorgestellt und direkt im Anschluss veröffentlicht wird. Das hatte Microsoft vor drei Jahren bereits mit Hi-Fi Rush gemacht und damit damals ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Aktuell gibt es Spekulationen um mehrere Fallout-Remakes – diese könnten mögliche Kandidaten für einen Shadowdrop sein.

Mehr zum Thema
Fallout: Wir bekommen womöglich nicht nur ein Fallout 3-Remake, sondern auch eins zu New Vegas
von David Molke
Fallout: Wir bekommen womöglich nicht nur ein Fallout 3-Remake, sondern auch eins zu New Vegas

Bestätigt ist davon aktuell natürlich noch nichts und es kann durchaus sein, dass Microsoft in knapp zwei Wochen tatsächlich nur drei Titel zeigt. Mit Blick auf die bisherigen Ausgaben der Developer Direct wäre das allerdings ungewöhnlich. Denn in denen wurden stets jeweils fünf Spiele präsentiert. Möglicherweise gibt es also auch noch einen geheimen fünften Titel.

Welchen Titel/Reveal würdet ihr euch für die Developer Direct wünschen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Bald könnt ihr One Piece in der alten oder neuen deutschen Synchro anschauen – aber bei zwei unterschiedlichen Anbietern

13.11.2025

Bald könnt ihr One Piece in der alten oder neuen deutschen Synchro anschauen – aber bei zwei unterschiedlichen Anbietern
Xbox-Event zeigt wohl noch ein geheimes viertes Spiel neben den 3 angekündigten - und es könnte wieder ein Shadowdrop sein

vor 14 Minuten

Xbox-Event zeigt wohl noch ein geheimes viertes Spiel neben den 3 angekündigten - und es könnte wieder ein Shadowdrop sein
ARC Raiders hat wohl ein Cheater-Problem: Jetzt melden sich die Entwickler zu Wort und kündigen Änderungen an

vor 49 Minuten

ARC Raiders hat wohl ein Cheater-Problem: Jetzt melden sich die Entwickler zu Wort und kündigen Änderungen an
GTA 6 ist praktisch ein PS5-Exclusive, sagt Jason Schreier: Sony plant offenbar sein komplettes Release-Jahr ums Rockstar-Abenteuer herum

vor 57 Minuten

GTA 6 ist praktisch ein PS5-Exclusive, sagt Jason Schreier: Sony plant offenbar sein komplettes Release-Jahr ums Rockstar-Abenteuer herum
mehr anzeigen