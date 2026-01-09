ARC Raiders hat wohl ein Cheater-Problem: Jetzt melden sich die Entwickler zu Wort und kündigen Änderungen an

ARC Raiders scheint ein wachsendes Cheater-Problem zu haben.

ARC Raiders erfreut sich auch im neuen Jahr weiterhin großer Beliebtheit. Zuletzt hatte es allerdings vermehrt Diskussionen um Cheater im Spiel gegeben. Die Entwickler*innen von Embark haben sich jetzt dazu geäußert und versprechen Besserung.

Cheater gehören mittlerweile in fast jedem erfolgreichen Multiplayer dazu. Auch Embarks Extraction-Hit ARC Raiders ist davor natürlich nicht gefeit. Durch die unterschiedlichen Spielweisen gibt es aber offenbar große Unterschiede in der Wahrnehmung des Problems.

1:06:34 ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden

Autoplay

Neue Diskussionen: In den letzten Tagen hatten sich mehrere große Streamer*innen, darunter Nadeshot und Shroud über ein wachsendes Cheater-Problem in ARC Raiders beschwert. Nahezu in jedem ihrer Matches seien mittlerweile Spieler*innen zu finden, die gegen die Regeln verstoßen.

Embark reagiert: Auf Discord hat sich Embark jetzt mit einer Nachricht an die Community gewandt und dabei Verbesserungen des Systems angekündigt. Wir haben euch die Nachricht hier einmal übersetzt:

Wir haben die Diskussion zum Thema Cheater in ARC Raiders verfolgt. Bitte seid euch bewusst, dass wir dieses Problem sehr ernst nehmen, eure Rückmeldungen berücksichtigen und entsprechend handeln. In den nächsten Wochen werden wir wesentliche Änderungen an unseren Regeln vornehmen und neue Erkennungsmechanismen einführen, um Cheater zu identifizieren und zu entfernen. Dazu gehören die Aktualisierung unserer Anti-Cheat-Systeme für eine verbesserte Erkennung und Sperrung sowie die Anwendung von clientseitigen Korrekturen, die speziell auf den "Out-of-Map”-Fehler abzielen. Darüber hinaus führen wir Tools für Streamer ein, um Stream-Sniping zu reduzieren.

Andererseits gibt es aber auch zahlreiche Spieler*innen, die angeben, noch überhaupt keinen Cheatern begegnet zu sein. Auch der Autor dieser Zeilen kann nach über 100 Stunden von keiner solchen Begegnung berichten.

Die Cheater verschaffen sich nämlich in erster Linie in PvP-Gefechten einen Vorteil. Da ARC Raiders das Verhalten der Spieler*innen bei Aufeinandertreffen mit anderen Raidern ins Matchmaking einbezieht, landen "aggressive“ Raider in Matches mit anderen, ebenfalls "aggressiven" Usern.

Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass "friedliche" Raider in erster Linie auf andere mit einer ähnlichen Herangehensweise und dadurch auch automatisch auf weniger Cheater treffen.

Die meisten Streamer*innen sehen den Titel vor allem als PvP-Spiel und verbringen oft viele Stunden am Tag auf den Servern. Dass sie dadurch öfter auf Cheater treffen, ist gewissermaßen der Logik des Spiels und des Matchmakings geschuldet.

Wie seht ihr das Cheater-Problem in ARC Raiders?