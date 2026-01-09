GTA 6 ist praktisch ein PS5-Exclusive, sagt Jason Schreier: Sony plant offenbar sein komplettes Release-Jahr ums Rockstar-Abenteuer herum

Wann GTA 6 nun wirklich erscheint kann nicht einmal Jason Schreier sagen. Da bleibt nur abwarten und Cocktails schlürfen.

Die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI ist nicht nur für Rockstar ein Mammutprojekt, sondern offenbar auch für Sony ein zentraler Fixpunkt. Laut dem gut vernetzten Journalisten Jason Schreier richtet PlayStation seine komplette Release-Planung rund um den Launch von GTA 6 aus – um bloß nicht in dessen "Einschlagszone" zu geraten.

Warum Sony laut Schreier besonders nervös auf GTA 6 blickt

In einem Podcast erklärt Schreier, dass GTA 6 zuletzt noch nicht vollständig “content complete” gewesen sei. Missionsinhalte und Level würden weiterhin finalisiert, das Team arbeite also noch aktiv am Spiel. Trotzdem wirkt der aktuelle Termin im November 2026 deutlich greifbarer als frühere Zielmarken, die wohl intern nie als realistisch galten.

Spannend wird es bei Schreiers Einordnung der Plattformstrategie. Zwar erscheint GTA 6 auch für Xbox, doch PlayStation sei faktisch die Hauptplattform. Der Journalist vergleicht den Stellenwert sogar mit einem Exklusivtitel: Der Großteil der Verkäufe werde auf PS5 stattfinden, inklusive eines spürbaren Hardware-Boosts.

1:51:10 Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel

Autoplay

Deshalb geht Schreier davon aus, dass Sony bewusst keine eigenen großen Spiele im direkten Umfeld von GTA 6 veröffentlichen will. Selbst Titel wie Wolverine dürften vorher erscheinen, um dem erwartbaren Hype-Monster aus dem Weg zu gehen.

Ein Puffer bis 2027 bleibt

Sollte Rockstar den November-Termin doch nicht halten, gäbe es laut Schreier noch Spielraum: Take-Twos Geschäftsjahr läuft bis März 2027. Ein Launch Anfang 2027 wäre also weiterhin möglich, ohne die internen Ziele zu sprengen.

Ob GTA 6 tatsächlich wie geplant erscheint oder erneut verschoben wird, bleibt offen. Klar ist aber: Kaum ein anderes Spiel beeinflusst die Release-Planung der gesamten Branche – und ganz besonders die von PlayStation.

Glaubt ihr, Rockstar hält den November 2026 – oder rechnet ihr schon mit einer Verschiebung ins Jahr 2027?