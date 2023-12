Black Myth: Wukong – Das wohl meisterwartete Soulslike 2024 hat einen Release-Termin

2:42 Black Myth: Wukong hat endlich einen Release-Termin

Wer etwas für Soulslikes übrig hat, dürfte vermutlich sehnsüchtig auf Black Myth: Wukong warten. Jetzt wissen wir, wann das Spiel erscheinen wird. Das Release-Datum wurde nämlich im Rahmen der Game Awards bekannt gegeben. Es ist der 20. August 2024, der Titel erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC.

In Black Myth: Wukong schlüpfen wir in das Fell des berühmten Affenkönigs, der in der chinesischen Folklore zu den bekanntesten Figuren gehört. Das Action-Adventure bietet packende Kämpfe aus der Third Person-Perspektive, in denen wir auf den magischen Langstab zurückgreifen, der sich auf Wunsch auch verlängern lässt.