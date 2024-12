Das wohl dreisteste Spiel 2024 ist ein Black Myth: Wukong-Klon für Nintendo Switch, hinter dem sich etwas ganz anderes versteckt

Ähnlich verstört würden wir auch gucken, wenn wir so eine dreiste Kopie von uns im eShop sehen würden.

Black Myth: Wukong hat im Sommer einen unglaublich erfolgreichen Release hingelegt und sich allein innerhalb des ersten Monats über 20 Millionen Mal verkauft. Das ist auch nicht verwunderlich, das Action-Adventure spielt sich in seinen knackigen Kämpfen nämlich nicht nur gut, sondern sieht dabei auch ziemlich schick aus.

Letzteres sorgt aber auch dafür, dass das Spiel es nie auf die Nintendo Switch geschafft hat. Die Hardware kann die Anforderungen des Titels schlicht nicht stemmen.

Wer aber aktuell in den eShop schaut, könnte auf den ersten Blick meinen, dass Entwickler Game Science es doch irgendwie geschafft hat, Black Myth: Wukong auf die Switch zu bringen. Bei genauerem Hinsehen verbirgt sich dahinter aber ein ganz anderes Spiel, das scheinbar ein dreistes Knockoff ist.

Statt Black Myth: Wukong gibt's Wukong Sun: Black Legend

Im eShop findet sich nämlich ein Listing für ein Spiel mit dem Namen Wukong Sun: Black Legend. Die Ähnlichkeit zum Namen Black Myth: Wukong wirkt alles andere als subtil. Es scheint fast so, als hätten die Macher*innen einfach "Myth" mit "Legend" ersetzt und dann alle Worte einmal durchgemischt.

Bei Promobild sieht es ähnlich aus. Wer nicht zu genau hinschaut, könnte es ebenfalls auf den ersten Blick für das Titelbild von Black Myth Wukong halten. Bei genauerem Hinsehen wird natürlich schnell klar, dass es sich hier nicht annähernd um die gleiche Qualität handelt.

Das Bild wurde offensichtlich mit KI erstellt, wie etwa die merkwürdig abgeschnittene Kette und der fragwürdige Fellballen am Schlüsselbein zeigen. Wer weiß, vielleicht hat der Affenmann auch einfach eine Stelle vergessen, als er sich die Brust rasiert hat?

Nein wirklich, ich kann bei dieser merkwürdigen Behaarung einfach nicht wegschauen.

Auch die Beschreibung des Spiels im US-Store erinnert wohl nicht von ungefähr an ein anderes Spiel mit einem Affen:

Begib dich auf eine epische Reise nach Westen in Wukong Sun: Black Legend. Nimm die Rolle des unsterblichen Wukong, des legendären Affen-Königs, an, während er sich durch eine chaotische Welt kämpft, die voller mächtiger Monster und unbekannter Gefahren steckt. Erlebe eine Geschichte, die von chinesischer Mythologie inspiriert ist, gefüllt mit actionreichen Kämpfen, atemberaubenden Umgebungen und legendären Feinden.

Na, erinnert euch das an irgendein Spiel?

All das könnte kaum mehr nach Black Myth: Wukong klingen. Allerdings hören die Gemeinsamkeiten hier auf. Hinter Wukong Sun: Black Legend verbirgt sich nämlich gar kein Action-Adventure und auch von den "atemberaubenden Umgebungen" fehlt jede Spur.

Vielmehr steckt hier eigentlich ein 2D-Plattformer drin, wie die Gameplay-Screenshots im eShop enthüllen. Hier handelt es sich also offensichtlich nicht um eine liebevolle Hommage, sondern ein dreistes Shovelware-Knockoff, das mit wenig Aufwand möglichst viel Geld machen will.

So sieht Wukong Sun: Black Legend laut den Screenshots wirklich aus.

Shovelware und Plagiate sind leider schon lange keine Seltenheit mehr. Erst letztes Jahr ist beispielsweise ein The Last of Us-Klon im eShop erschienen, der auch noch richtig schlecht war. Aber nicht nur Nintendos Store ist betroffen.

Im PlayStation Store ist gerade erst vor ein paar Tagen ein Spiel aufgetaucht, dessen Banner kaum eindeutiger nach The Last of Us aussehen könnte – aber überhaupt nichts mit dem Spiel von Naughty Dog zu tun hat. Inzwischen wurde das Bild im Store sogar ausgetauscht.

Habt ihr euch jemals solche Shovelware-Knockoffs gekauft? Falls ja, aus welchem Grund?