Son Goku tritt mit Japan gegen China an - Dragon Ball-Held ziert ein offizielles Poster zur Fußball-Weltmeisterschaft

Dragon Ball-Held Son Goku gegen Black Myth: Wukongs Auserwählten aka Japan versus China.

Die offiziellen Poster zum Japan-gegen-China-Qualifikationsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft können sich wirklich sehen lassen. Darauf sind nämlich der Auserwählte aus Black Myth: Wukong sowie Son Goku aus Dragon Ball ausgebildet. Was natürlich ganz hervorragend zu den Ländern und dem Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften passt.

Seht euch die coolen Fußball-Poster mit Dragon Balls Son Goku und der Black Myth: Wukong-Hauptfigur an

Darum geht's: Um sich für die Fußballweltmeisterschaft im Fußball der Herren zu qualifizieren, treten am heutigen 20. November die Nationalmannschaften von China und Japan gegeneinander an. Das Spiel hat gleich zwei eigene Poster bekommen, die den Clash der Kulturen mit Sun und Son Goku perfekt versinnbildlichen.

Was hat es damit auf sich? Dragon Ball kommt aus Japan und Black Myth: Wukong stammt aus China. Aber das ist noch nicht alles. Immerhin basieren beide Werke mehr oder weniger lose auf dem Grundgerüst der uralten Geschichte namens Die Reise nach Westen. Darin bekommen wir es mit einem kriegerischen Affen zu tun, der auf einer Wolke reitet und einen Kampfstab einsetzt. Kommt euch das bekannt vor?

Son Goku sollte ursprünglich sogar noch viel affenähnlicher aussehen. Er besitzt zu Beginn der Serie zwar einen Schwanz und kann sich in einen Weraffen verwandeln, aber sonst erinnert nur noch wenig an den Affen. Das war allerdings nicht immer so und der erste Design-Entwurf von Akira Toriyama für Son Goku macht das überdeutlich.

Das hier auf dem Poster dann diese beiden Figuren aus so wichtigen popkulturellen Werken der beiden Länder gegeneinander antreten und eigentlich doch so viel gemeinsam haben, macht das Ganze so herausragend. In den Kommentaren werden die Poster dann auch richtig abgefeiert. Einige Personen schreiben sogar, sich so ein Poster ausdrucken und aufhängen zu wollen.

Jetzt seid ihr dran: Wie findet ihr die beiden Poster, kanntet ihr das gemeinsame Vorbild schon und welches Poster gefällt euch besser? Würdet ihr euch eines davon aufhängen?