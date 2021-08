Black Myth: Wukong - Das Action-RPG sieht in 4K und 60 FPS besser aus als je zuvor

Die Ankündigung von Black Myth: Wukong kam für viele Spielende vor einem Jahr völlig aus dem Nichts und war eine willkommene Überraschung, vor allem für Fans von Sekiro und Soulslikes allgemein - wenngleich auch noch nicht allzu viel verraten wurde. Im Februar gab es dann ein neues Lebenszeichen in Form eines weiteren Trailers.



Jetzt sind ganz frische 12 Minuten Gameplay erschienen - und das zeigt sich in der neuen Unreal Engine 5, mit 4K, 60 FPS und Raytracing beeindruckender denn je. Alles, was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Action-RPG-Hoffnung wechselt auf Unreal Engine 5

Darum geht's: Black Myth: Wukong ist ein Action-RPG des chinesischen Entwicklerteams Game Science und wurde vor einem Jahr angekündigt, sowohl für den PC als auch für "alle Mainstream-Konsolen". Wir haben im Februar erfahren, dass das PS5 und Xbox Series X/S einschließen wird.

Engine-Uprade: Das Soulslike, das wohl einige an FromSoftwares Sekiro erinnern dürfte, war als Unreal Engine 4-Titel angekündigt, hat dann aber in diesem Jahr den Wechsel zur Unreal Engine 5 vollzogen. Der neue Trailer wird von den Entwickler*innen als "Unreal Engine 5 Gameplay Test" bezeichnet. Und dieser wirkt grafisch beeindruckend.

Next Gen (beziehungsweise: inzwischen eher Current Gen)-Features: IGN berichtet außerdem, dass Black Myth: Wukong über 4K, 60 FPS und Raytracing verfügen wird. Natürlich kommt es hierbei aber auf die Plattform an und wir müssen uns noch gedulden, bis wir genaue Infos zu den einzelnen Versionen erhalten. Auch ein Launch-Datum gibt es noch nicht.

Hier könnt ihr euch selbst überzeugen:

Mehr zu Black Myth: Wukong:

Was erwartet euch im Action RPG?

Im neuen Trailer erhalten wir einen weiteren Einblick in die äußerst geheimnisvolle Welt von Black Myth: Wukong, die sich an der chinesischen Mythologie orientiert. Wir können wunderschöne Wald-, Berg- und Schneelandschaften bestaunen, die von merkwürdigen und mysteriösen Kreaturen bewohnt werden.

Daneben wird erneut auch das Kampsystem demonstriert, das mit flottem Tempo und Komplexität an Sekiro oder auch Bloodborne erinnert. Der Titel macht nicht nur grafisch etwas her, sondern fällt auch mit seinem individuellen Design auf. Es bleibt also zu hoffen, dass wir bald einen Release-Termin und weitere Infos zu verschiedenen Konsolenversionen erhalten.

Was sagt ihr zu diesem neuen Trailer und auf welcher Plattform würdet ihr den Titel gerne zocken?