Black Ops Cold War-Open Beta bringt neue Regeln, nerft Waffe & mehr

Call of Duty Black Ops: Cold War bietet zum nächsten Beta-Wochenende einige Änderungen im Vergleich zur bisherigen PS4-Beta. Bald können nicht nur PS4-Spieler*innen, sondern auch alle Menschen, die den Treyarch-Shooter für PC oder Xbox One vorbestellt haben, loslegen. Sie kommen in den Genuss neuer Spielregeln, einiger Bugfixes und bekommen zum Beispiel auch einen veränderten Waffen-Aufsatz.

Black Ops Cold War startet auch auf Xbox One in die Betaphase

Die langwierige und komplizierte Beta- aka Demo-Phase von Call of Duty Black Ops: Cold War geht langsam in die heiße Phase. Nachdem seit Kurzem alle Menschen mit einer PS4 und PS Plus loslegen konnten, dürfen ab morgen auch alle spielen, die Cold War für PC oder Xbox One vorbestellt haben.

Alle Infos zur Beta, ihren Inhalten und dem Preload findet ihr hier:

19 1 Mehr zum Thema CoD Black Ops Cold War: Beta jetzt kostenlos für alle PS4-Spieler

Wann geht's los?

15. - 16. Oktober: Xbox One & PC-Vorbesteller*innen

17. - 19. Oktober: Open Beta auf allen Plattformen

Wie die Beta bei uns abschneidet, erfahrt ihr, wenn ihr dem Link auf diesem Bild folgt:

Das ist neu zur CoD Black Ops Cold War-Beta auf Xbox One und PS4

Die PS4-, Xbox One- und PC-Betaphase zu Cold War bietet unter anderem jetzt auch Crossplay-Support. Das heißt, dass ihr dieses Mal auch mit Spieler*innen von allen anderen Plattformen zusammen zocken könnt.

Neue Spielregeln: Einige Modi wurden angepasst. Zum Beispiel gibt es im Team Deathmatch-Modus jetzt ein Limit von 100 Punkten, statt wie bisher nur 75. So soll das "Match Pacing" verbessert werden. Die Beschreibung des Assassin-Perks wurde ebenfalls angepasst, um für mehr Eindeutigkeit zu sorgen.

Einige Modi wurden angepasst. Zum Beispiel gibt es im Team Deathmatch-Modus jetzt ein Limit von 100 Punkten, statt wie bisher nur 75. So soll das "Match Pacing" verbessert werden. Die Beschreibung des Assassin-Perks wurde ebenfalls angepasst, um für mehr Eindeutigkeit zu sorgen. Längere Cooldowns: Das Spionage-Flugzeug hat in dieser Beta-Version einen längeren Cooldown. Das soll dabei helfen, dass weniger Flugzeuge auf einmal in der Luft sein können.

Das Spionage-Flugzeug hat in dieser Beta-Version einen längeren Cooldown. Das soll dabei helfen, dass weniger Flugzeuge auf einmal in der Luft sein können. Schwächere Waffe: Die Milano 821 teilt nun ein bisschen weniger Schaden aus. Das entsprechende Update ist bereits am 9. Oktober an den Start gegangen, falls ihr euch deswegen gewundert haben solltet.

Desweiteren gibt es noch jede Menge Bugfixes und Neuerungen, die für mehr Stabilität sorgen sollen. Das führt im Idealfall zu weniger Abstürzen und auch die Controller-Probleme beim Betreten eines Matches wurden offenbar behoben (via: Treyarch).

Neue Maps, Modi, Waffen & mehr: Zusätzlich sollen auch noch jede Menge neue Inhalte kommen. Treyarch verspricht neue Karten, Waffen, Modi, Playlists, Scorestreaks, Wildcards, Perks, Ausrüstung und mehr für das kommende Wochenende der Beta.

Hier findet ihr die Patch Notes im englischsprachigen Original:

GAMEPLAY

Adjusted tuning on the Duster Stock attachment to prevent faster sliding than intended.

Increased the cooldown on the Spy Plane to help limit their numbers in the sky at one time.

Increased TDM score limit from 75 to 100 for better match pacing.

Updated the Assassin Perk description for clarity. (Updated Oct. 9)

Slightly reduced damage output of the Milano 821 SMG. (Updated Oct. 9)

GENERAL

Adjusted conditions for joining in progress to prevent players from joining matches that are about to end.

Moved VIP Escort exclusively to the Featured playlist.

BUG FIXES

Fixed an issue where a controller could become unresponsive when loading into a match.

Fixed an issue with multiple Optics being misaligned in ADS and blocking the player's view, including Snappoint, Diamondback, and Hawksmoor attachments.

Fixed a bug where players would get "UI Error 66156" when selecting "Add Activision Friends" from the Recent Players menu.

Fixed an issue where other players' names were not visible in the pre-match lobby.

STABILITY

Fixed crashes that could occur during the Best Play in a VIP Escort match.

Fixed a crash that could occur while selecting Operators in the front-end menu.

Fixed a crash that could occur when a SAM Turret missile hit a target when the turret was destroyed.

Fixed a rare crash that could occur if a Gunboat was beached for too long.

Welche Änderungen hättet ihr euch sonst noch gewünscht? Wie findet ihr die Beta bisher?