Black Ops Cold War: Season 3 bringt eine der beliebtesten CoD-Maps zurück

Call of Duty-Fans können sich diese Woche über neues Futter für Cold War freuen. Der Black Ops-Ableger startet schon übermorgen in Season 3 und wird mit allerlei neuen Maps, Modi und Waffen erweitert. Activision und Raven Software haben insgesamt vier zusätzliche Maps angekündigt. Drei davon sind komplett neu und bisher noch unbekannt. Aber eine Map dürften Franchise-Veteranen nur zu gut kennen: Mit Standoff feiert eine der beliebtesten und wohl auch besten Call of Duty-Maps überhaupt ihr Comeback.

Wann startet Season 3? Am Donnerstag, den 22. April. Nachdem das bereits angeteast und spekuliert wurde, ist es jetzt offiziell. Das wurde auf der offiziellen Call of Duty-Seite enthüllt, zusammen mit einigen anderen Ankündigungen.

Insgesamt 4 neue Maps: Dabei stechen zunächst vor allem die frisch angekündigten Maps heraus. Drei davon (Yamantau, Diesel, Duga) sind wirklich komplett neu und bisher unbekannt. Sie wurden jetzt mit ersten Infos zur Größe und dem ganzen Rest enthüllt. Eine der kommenden Maps kennen Fans aber mit Sicherheit.

Standoff kehrt zurück! Zumindest dürften alle, die schon mal Black Ops 2 gespielt haben, wohlige Erinnerungen an die äußerst beliebte Standoff-Map haben. Kein Wunder also, dass Activision, Raven Software und Treyarch den Fan-Liebling zurückbringen. Die Map gilt als eine der besten der ganzen Reihe.

Das sind die neuen Season 3-Maps im Überblick

Yamantau: Die 6v6-Map startet direkt in der Launch-Woche in die Rotation und kann dann direkt ab Donnerstag gespielt werden. Ein altes, halb verfallenes Soviet-Observatorium im Schnee liefert die Kulisse.

Diesel: Diese neue Map dient sowohl für 6v6-Matches, als auch für 2v2 oder 3v3-Runden als Schauplatz. Sie ist in einem kleinen, US-amerikanischen Örtchen rund um eine Wüsten-Tankstelle angesiedelt und steht ebenfalls in der Launch-Woche zur Verfügung.

Duga: Die große neue Map namens Duga bietet genug Platz für mehrere Teams und steht im Zombie-Modus Outbreak schon früher zur Verfügung als im normalen Black Ops Cold War. Im Verlauf der Season stößt die Map im Ural-Gebirge aber auch dort dazu und dürfte sich für jeden Spielstil und Geschmack eignen.

Standoff: Die wohl mit Fug und Recht als legendär bezeichnete Map hat schon im nicht minder legendären Black Ops 2 die Massen begeistert und dürfte das jetzt auch wieder tun. Klassisches Three Lane-Design trifft auf mittlere Größe und sorgt so für spannende 6v6-Gefechte. Ihr müsst euch allerdings noch etwas gedulden, die Karte kommt erst im Verlauf der Season 3.

Das war noch nicht alles. Nachdem es vor allem viele Leaks, Vermutungen und Gerüchte gab, steht jetzt endlich eine ganze Menge davon fest, was uns mit Season 3 erwartet. Hier findet ihr unsere große GamePro-Übersicht, die wir nach und nach mit den neuen Informationen aktualisieren.

Wie klingen die drei neuen Maps für euch? Was haltet ihr davon, dass Standoff zurückkehrt?