CoD Warzone Season 3 - Start, Waffen, Infos: Was jetzt schon bekannt ist und was nicht

Call of Duty: Warzone und Cold War bewegen sich rasant auf die dritte Season zu. Deren Start dürfte unmittelbar nach dem mysteriösen Event stattfinden, das für Mittwoch angeteasert wurde. Offenbar steht uns dann nicht nur eine neue oder zumindest überarbeitete Map ins Haus. Auch an Waffen, Skins und dem ganzen Rest dürfte sich einiges ändern. Hier findet ihr die Infos in der Übersicht.

Die wichtigstens Infos zur Season 3 von Warzone & Cold War

Wann geht's los? Ein offizieller Starttermin für Season 3 existiert noch nicht. Aber momentan deutet alles darauf hin, dass das große Update spätestens am Donnerstag diese Woche live geht. Das wäre dann der 22. April.

Patch Notes und Downloadgröße des Season 3-Updates haben wir leider noch nicht für euch. Es dürfte aber nicht mehr lange dauern, bis es soweit ist und dann findet ihr die entsprechenden Infos und Angaben natürlich hier.

0 0 Mehr zum Thema CoD Warzone: Es gibt jetzt wohl endlich einen Termin zum Nuke-Event

Plague- oder Nuke-Event: Season 2 verabschiedet sich offenbar mit einem großen Knall. Das scheinen jedenfalls diverse Teaser und auch haufenweise Leaks anzudeuten. Seit Kurzem treiben noch mehr Zombies auf der Map ihr Unwesen, ihr könnt euch selbst sogar in Untote verwandeln und die Siege werden nicht mehr richtig gezählt.

0 2 Mehr zum Thema CoD Warzone-Spieler verwandeln sich nach dem Bildschirmtod in Zombies

All das dürfte bedeuten, dass Mittwochabend um 21 Uhr Mitteleuropäischer Zeit das große Nuke- oder Plague Event in Call of Duty Warzone stattfindet. Mittlerweile scheint mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festzustehen, dass eine Atombombe der Zombie-Plage ein Ende bereiten soll.

Neue Map: Gleichzeitig dürfte dieser große Knall auch eine Art Urknall für die neue Map darstellen. Ob die wirklich kommt, steht ebenfalls noch nicht offiziell fest, es würde uns angesichts der vielen Leaks und Gerüchte aber doch sehr wundern, wenn das nicht der Fall sein sollte.

Auch im Multiplayer von CoD Black Ops Cold War und im Zombie-Modus dürften im Verlauf der dritten Season einige neue Maps hinzukommen.

1980er-Map als neues Settung? Die lange Zeit spekulierte neue Map im Ural-Gebirge scheint aktuell aber wieder vom Tisch zu sein. Stattdessen glauben aktuell die meisten normalerweise gut informierten Warzone-Fans und -Leaker, dass die neue Map eine 1980er-Version von Verdansk ist. Darauf deuten ein Poster, ein Video sowie einige Leaks hin.

Season 3 bringt wahrscheinlich jede Menge neue Waffen und mehr Balance

Neue Waffen? Diverse Leaks sprechen von verschiedensten neuen Mordwerkzeugen, mit denen ihr auf eure Gegner in der Warzone oder im Black Ops: Cold War-Multiplayer losgehen könnt. Dazu zählen unter anderem vielleicht ein Recurve-Bogen, ein neues Messer, Stacheldraht und vieles mehr.

Das Skorpion SMG kehrt womöglich zurück.

Die CZ75-Pistole könnte ebenfalls ein Comeback feiern.

Recurve-Bogen ermöglicht eventuell lautlose Kills.

Ballistisches Messer könnte in die Warzone kommen.

Stacheldraht

Dragunov-Scharfschützengewehr kommt eventuell in den Cold War-Multiplayer.

FAL Tac Rifle könnte auch für Cold War erscheinen.

G11 aus Black Ops 1 könnte ebenfalls zurückkehren.

Baseballschläger wurde ebenfalls vielleicht schon geleakt.

Browning-LMG könnte kommen.

Makarov-Variation als vollautomatische Pistole wird spekuliert.

Waffen-Balancing: Dass sich am Balancing der Waffen etwas ändern soll, steht fest. Entwicklerstudio Raven Software hat auf Twitter bekannt gegeben, dass einige Wünsche aus der Community erfüllt werden sollen. Unter anderem werde die neue, ziemlich übermächtige Sykov-Pistole direkt wieder generft.

An der Balance folgender Waffen soll geschraubt werden:

Tac Rifle Charlie

M16

FFAR 1

Sykov

Link zum Twitter-Inhalt

Zahlreiche Fixes geplant

Auch das fehlende Aufblitzen der Scharfschützengewehre aka der Sniper Glint soll gefixt werden. Auch die aus Modern Warfare stammenden Perks werden mit Season 3 endlich repariert und zusätzlich wird überarbeitet, wie ihr das ferngesteuerte Bomben-Auto RC-XD erhaltet.

Roze-Skin wird gefixt: Aber das war noch nicht alles. Der momentan oft beinahe gar nicht zu erkennende Rook-Skin des Operators Roze soll ebenfalls angepasst werden. Wie genau und was sich im Detail daran ändert, steht allerdings noch nicht fest.

5 0 Mehr zum Thema Call of Duty Warzone-Fans ärgern sich über 'Pay to Win'-Skins

Battle Pass: Der neue Season 3-Battle Pass kommt ebenfalls höchstwahrscheinlich mit Start der dritten Saison. Was genau darin steckt, wissen wir noch nicht, das Ganze dürfte aber wie gewohnt ablaufen, diverse Skins, Belohnungen, Waffen-Baupläne und vieles mehr mit sich bringen, wenn ihr die CoD-Points hinlegt.

Worauf hofft ihr bei Season 3? Wovon geht ihr realistischerweise aus?