Bleach TYBW: Ein Jahrzehnt nach dem Manga-Finale bessert der Schöpfer sein Ende für den Anime nach - mit einen brandneuen Charakter

Im vierten und finalen Bleach-Teil wird es auch einen völlig neuen Charakter geben, den Tite Kubo persönlich entworfen hat. (© Tite Kubo / Pierrot)

Ein Jahrzehnt nach dem Ende des Mangas holt Bleach nach, was damals unvollendet blieb. Schöpfer Tite Kubo hat bestätigt, dass er für die vierte und letzte Staffel von Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity einen Charakter entworfen hat, der im Manga nie zu sehen war.

Wenn ihr ihn seht, soll euch der Gedanke kommen: "Hey, der war doch gar nicht im Manga, oder?"

2:03 Bleach teast den letzten Teil der finalen Staffel und das Ende der Anime-Serie

Erst zum absoluten letztmöglichen Zeitpunkt?

Außerhalb des obigen Zitats hat Kubo so gut wie keine Informationen über diesen mysteriösen neuen Bleach-Charakter herausgelassen. Laut "0ciha" auf X gibt es aber angesichts der exakten Wortwahl einen kleinen Hinweis darauf, wann wir die neue Figur zu sehen bekommen.

Zur Klarstellung: Er verwendete 最終話 (saishū-wa), was "letzte Folge" bedeutet, nicht "letzte Staffel."

Der neue Bleach-Charakter dürfte damit wohl tatsächlich erst zum absolut letztmöglichen Zeitpunkt im TYBW-Anime auftauchen - und damit auch keine allzutragende Rolle in der Handlung einnehmen.

Zumindest lässt sich nahezu ausschließen, dass die geheime Figur stellvertretend für das nächste Anime-Projekt stehen wird, das im Rahmen der diesjährigen Jump Festa 2026 angekündigt wurde: "The Stories" soll eher ein Rückblick auf die Anfänge der Bleach-Serie werden.

Warum Kubo das Bleach-Finale überarbeitet

Es ist nicht das erste Mal, dass die TYBW-Umsetzung über den Manga hinausgeht. Schon in den vorherigen drei Staffeln hat Kubo Szenen ergänzt, die er seinerzeit aus gesundheitlichen und zeitlichen Gründen nicht ins gedruckte Finale einbringen konnte. Ein komplett neuer, nie zuvor gesehener Charakter ist aber eine komplett neue Dimension.

Eine allzugroße Überraschung dürfte das für Bleach-Fans allerdings nicht sein: Bereits auf der Anime Expo 2025 hatte Charakterdesigner Masashi Kudo in einem Panel erklärt, dass die finale Staffel nicht nur zusätzliche Szenen, sondern eben auch neue Figuren einführen wird.

Große Geduld ist indes nicht mehr gefragt: Die vierte und finale Staffel von Bleach: Thousand-Year Blood War startet im Juli 2026.

