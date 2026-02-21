In Dragon Ball haben sogar die Protagonisten Probleme mit den Super-Saiyajin-Namen und beißen sich dabei buchstäblich auf die Zunge

Die offiziellen Namen der Dragon Ball-Transformationen sind sogar für Son Goku zu viel des Guten: Im Super-Manga beißt er sich buchstäblich auf die Zunge, als er "Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin" aussprechen will.

Jusuf Hatic
21.02.2026 | 06:55 Uhr

Als Son Goku zum ersten Mal zum Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin wurde, machte er sich über den Zungenbrecher wahrscheinlich noch keine Gedanken. (© Akira Toriyama Toei Animation) Als Son Goku zum ersten Mal zum "Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin" wurde, machte er sich über den Zungenbrecher wahrscheinlich noch keine Gedanken. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Selbst die stärksten Kämpfer des Dragon Ball-Universums haben offensichtlich ihre Grenzen. Während Son Goku und Vegeta in Dragon Ball Super problemlos gegen gottgleiche Gegner antreten, stolpern sie über etwas vermeintlich einfaches: die offiziellen Bezeichnungen ihrer eigenen Transformationen.

In den Anfängen des Dragon Ball Super-Mangas steckten Son Goku und Vegeta in einem kleinen Trainingskampf, bei dem sich beide in den "Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin" verwandelten. Während einer beiläufigen Diskussion sagen die beiden den Namen so oft, dass Son Goku sich buchstäblich auf die Zunge beißt - immerhin gibt es von Whis eine Lösung für das "Dilemma".

Video starten 2:38 In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

Der Zungenbrecher des Dragon Ball-Universums

Nachvollziehbar dürfte die Szene aus dem fünften Kapitel des Super-Mangas für alle Fans sein - versucht mal, Son Gokus Monolog aus dem Sparrings-Match schnell auszusprechen:

Wenn du dich zum Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin verwandelst, werde ich mich auch zum Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin verwandeln! Und dann sind wir beide Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin und haben ein Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin-Match!

Die Szene ist zwar mehr als zehn Jahre alt, doch auch heute noch denken Dragon Ball-Fans mit Wohlwollen daran zurück.

Denn nachdem Son Goku über den Zungenbrecher stolpert, hat Whis eine einfache Lösung: Da sich die Haare des Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin blau färben, wird die Transformation kurzerhand in "Super Saiyajin Blue" umbenannt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Damit unterscheidet sich Dragon Ball Super auch von anderen Shonen-Manga, wie etwa "Doodmasu" befindet.

Während die (meist von Dragon Ball selbst inspirierten) Formen anderer Werke ihren Transformationen eine tiefergehende Bedeutung verleihen, dachte sich Super-Künstler Toyotaro wohl irgendwann einfach: "Neee, wir nennen es einfach Blau, ich sag das alles jetzt nicht jedes Mal".

Noch mehr Zungenbrecher
Dragon Ball: Alle 15 Saiyajin-Transformationen und Verwandlungen von Son Goku auf einen Blick
von Myki Trieu
Dragon Ball: Alle 15 Saiyajin-Transformationen und Verwandlungen von Son Goku auf einen Blick

Innerhalb der Dragon Ball-Community hatte sich zuvor übrigens durchgesetzt, die jeweiligen Namen einfach abzukürzen. Aus "Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin" wurde vom japanischen Original ausgehend so "SSJGSSJ".

Angesichts immer weiter daraufgepackter Boosts wie Kaio-Ken - und der daraus entstehenden "SSJGSSJKK"-Abkürzung im Spiel "Dokkan Battle" - dürften die Fans aber über Whis' Lösung inzwischen ebenso froh wie Son Goku und Vegeta sein.

Welche Saiyajin-Form klingt in euren Ohren am coolsten?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Red Dead Redemption 2-Spieler löscht versehentlich Spielstand seiner Verlobten - heuert Arthur-Schauspieler an, um Entschuldigung einzusprechen + der freut sich riesig   1     1

vor einer Stunde

Red Dead Redemption 2-Spieler löscht versehentlich Spielstand seiner Verlobten - heuert Arthur-Schauspieler an, um Entschuldigung einzusprechen & der freut sich riesig
Bleach TYBW: Ein Jahrzehnt nach dem Manga-Finale bessert der Schöpfer sein Ende für den Anime nach - mit einen brandneuen Charakter

vor einer Stunde

Bleach TYBW: Ein Jahrzehnt nach dem Manga-Finale bessert der Schöpfer sein Ende für den Anime nach - mit einen brandneuen Charakter
In Dragon Ball haben sogar die Protagonisten Probleme mit den Super-Saiyajin-Namen und beißen sich dabei buchstäblich auf die Zunge

vor einer Stunde

In Dragon Ball haben sogar die Protagonisten Probleme mit den Super-Saiyajin-Namen und beißen sich dabei buchstäblich auf die Zunge
PS Plus im März 2026 - Neue Essential-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

vor 2 Stunden

PS Plus im März 2026 - Neue Essential-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung
mehr anzeigen