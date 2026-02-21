In Dragon Ball haben sogar die Protagonisten Probleme mit den Super-Saiyajin-Namen und beißen sich dabei buchstäblich auf die Zunge

Selbst die stärksten Kämpfer des Dragon Ball-Universums haben offensichtlich ihre Grenzen. Während Son Goku und Vegeta in Dragon Ball Super problemlos gegen gottgleiche Gegner antreten, stolpern sie über etwas vermeintlich einfaches: die offiziellen Bezeichnungen ihrer eigenen Transformationen.
In den Anfängen des Dragon Ball Super-Mangas steckten Son Goku und Vegeta in einem kleinen Trainingskampf, bei dem sich beide in den "Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin" verwandelten. Während einer beiläufigen Diskussion sagen die beiden den Namen so oft, dass Son Goku sich buchstäblich auf die Zunge beißt - immerhin gibt es von Whis eine Lösung für das "Dilemma".
Der Zungenbrecher des Dragon Ball-Universums
Nachvollziehbar dürfte die Szene aus dem fünften Kapitel des Super-Mangas für alle Fans sein - versucht mal, Son Gokus Monolog aus dem Sparrings-Match schnell auszusprechen:
Wenn du dich zum Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin verwandelst, werde ich mich auch zum Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin verwandeln! Und dann sind wir beide Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin und haben ein Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin-Match!
Die Szene ist zwar mehr als zehn Jahre alt, doch auch heute noch denken Dragon Ball-Fans mit Wohlwollen daran zurück.
Denn nachdem Son Goku über den Zungenbrecher stolpert, hat Whis eine einfache Lösung: Da sich die Haare des Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin blau färben, wird die Transformation kurzerhand in "Super Saiyajin Blue" umbenannt.
Link zum Twitter-Inhalt
Damit unterscheidet sich Dragon Ball Super auch von anderen Shonen-Manga, wie etwa "Doodmasu" befindet.
Während die (meist von Dragon Ball selbst inspirierten) Formen anderer Werke ihren Transformationen eine tiefergehende Bedeutung verleihen, dachte sich Super-Künstler Toyotaro wohl irgendwann einfach: "Neee, wir nennen es einfach Blau, ich sag das alles jetzt nicht jedes Mal".
Innerhalb der Dragon Ball-Community hatte sich zuvor übrigens durchgesetzt, die jeweiligen Namen einfach abzukürzen. Aus "Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin" wurde vom japanischen Original ausgehend so "SSJGSSJ".
Angesichts immer weiter daraufgepackter Boosts wie Kaio-Ken - und der daraus entstehenden "SSJGSSJKK"-Abkürzung im Spiel "Dokkan Battle" - dürften die Fans aber über Whis' Lösung inzwischen ebenso froh wie Son Goku und Vegeta sein.
Welche Saiyajin-Form klingt in euren Ohren am coolsten?
