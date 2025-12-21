Jump Festa 2026: Die wichtigsten Ankündigung zu Jojo Part 7, One Piece, Chainsaw Man, DanDaDan und mehr im Überblick

Die große Manga- und Anime-Veranstaltung hat einige Überraschungen und neue Staffeln zu beliebten Serien für Fans parat, auf die die Community schon sehnlichst gewartet hat.

Myki Trieu
21.12.2025 | 13:55 Uhr

Abseits von One Piece gibt es so einige Überraschungen und Neuigkeiten für Anime-Fans auf der Jump Festa 2026. (© Eiichiro Oda, Shueisha Toei Animation) Abseits von One Piece gibt es so einige Überraschungen und Neuigkeiten für Anime-Fans auf der Jump Festa 2026. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Inhaltsverzeichnis

Das große jährliche Jump Festa von Shueisha, dem Unternehmen hinter dem Shonen Jump-Magazin aus Japan, hat so einige große Ankündigungen für Fans vorbereitet. Damit ihr den Überblick nicht verliert, haben wir für euch die wichtigsten Ankündigungen auf der Jump Festa 2026 zusammengefasst.

Auf diesen Seiten erfahrt ihr Genaueres zu den einzelnen Ankündigungen der aufgelisteten Titel:

Hier könnt ihr noch einmal nachschauen, welche Manga- und Anime-Titel an der diesjährigen Jump Festa 2026 teilgenommen haben und weshalb Dragon Ball dieses Jahr nicht mit von der Partie ist:

Die wichtigsten Ankündigungen von Jump Festa 2026 auf einen Blick

  • My Hero Academia: Neue "besondere "finale" Anime-Episode mit Release-Termin für März 2026 angekündigt
  • Jujutsu Kaisen: Enthüllung eines neuen Trailers zu Season 3
  • Kaiju No. 8: Anime-Adaption der finalen Arc angekündigt und Veröffentlichung des neuen dazugehörigen Trailers
  • Sakamoto Days: Ankündigung von Season 2
  • Chainsaw Man und Look Back: Ankündigung der nächsten Arc im Anime von Chainsaw Man
  • DanDaDan: Ankündigung von Season 3 mit Release-Zeitraum
  • BLEACH: Ankündigung des letzten Teils der finalen Anime-Staffel, eine neue Anime-Serie und Roman
  • Black Clover: Release-Termin und neuer Trailer zu nächsten Staffel von Black Clover
  • One Piece: Erste Bilder zur nächsten Arc und genauer Rückkehr-Termin der Animes, neue Zeichnung zu Shanks und den Rocks-Piraten von Eiichiro Oda

Abseits der bereits aufgelisteten Serien erhielt die besonders beliebte Anime-Adaption Jojo's Bizarre Adventure Part 7: Steel Ball Run nach langer Wartezeit endlich einen neuen Trailer – und sogar einen Starttermin. Hier könnt ihr den Trailer zu Part 7 Steel Ball Run von Jojo’s Bizarre Adventure sehen:

Video starten 2:10 Trailer zu Jojo's Bizarre Adventure Part 7 zeigt die neuen Charaktere und das Pferderennen in voller Aktion

JoJo’s Bizarre Adventure Part 7: Steel Ball Run startet am 19. März 2026 und wird auf Netflix mit japanischer Original-Synchro erscheinen. Über eine deutsche Vertonung ist noch nichts bekannt.

Genauere Informationen zu den einzelnen Ankündigungen der anderen Anime-Serien findet ihr auf den nächsten Seiten.

Jump Festa 2026: Die wichtigsten Ankündigung zu Jojo Part 7, One Piece, Chainsaw Man, DanDaDan und mehr im Überblick

