Jump Festa 2026: Die wichtigsten Ankündigung zu Jojo Part 7, One Piece, Chainsaw Man, DanDaDan und mehr im Überblick

Abseits von One Piece gibt es so einige Überraschungen und Neuigkeiten für Anime-Fans auf der Jump Festa 2026. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Das große jährliche Jump Festa von Shueisha, dem Unternehmen hinter dem Shonen Jump-Magazin aus Japan, hat so einige große Ankündigungen für Fans vorbereitet. Damit ihr den Überblick nicht verliert, haben wir für euch die wichtigsten Ankündigungen auf der Jump Festa 2026 zusammengefasst.

Die wichtigsten Ankündigungen von Jump Festa 2026 auf einen Blick

My Hero Academia: Neue "besondere "finale" Anime-Episode mit Release-Termin für März 2026 angekündigt

Neue "besondere "finale" Anime-Episode mit Release-Termin für März 2026 angekündigt Jujutsu Kaisen: Enthüllung eines neuen Trailers zu Season 3

Enthüllung eines neuen Trailers zu Season 3 Kaiju No. 8: Anime-Adaption der finalen Arc angekündigt und Veröffentlichung des neuen dazugehörigen Trailers

Anime-Adaption der finalen Arc angekündigt und Veröffentlichung des neuen dazugehörigen Trailers Sakamoto Days : Ankündigung von Season 2

: Ankündigung von Season 2 Chainsaw Man und Look Back: Ankündigung der nächsten Arc im Anime von Chainsaw Man

Ankündigung der nächsten Arc im Anime von Chainsaw Man DanDaDan: Ankündigung von Season 3 mit Release-Zeitraum

Ankündigung von Season 3 mit Release-Zeitraum BLEACH: Ankündigung des letzten Teils der finalen Anime-Staffel, eine neue Anime-Serie und Roman

Ankündigung des letzten Teils der finalen Anime-Staffel, eine neue Anime-Serie und Roman Black Clover: Release-Termin und neuer Trailer zu nächsten Staffel von Black Clover

Release-Termin und neuer Trailer zu nächsten Staffel von Black Clover One Piece: Erste Bilder zur nächsten Arc und genauer Rückkehr-Termin der Animes, neue Zeichnung zu Shanks und den Rocks-Piraten von Eiichiro Oda

Abseits der bereits aufgelisteten Serien erhielt die besonders beliebte Anime-Adaption Jojo's Bizarre Adventure Part 7: Steel Ball Run nach langer Wartezeit endlich einen neuen Trailer – und sogar einen Starttermin. Hier könnt ihr den Trailer zu Part 7 Steel Ball Run von Jojo’s Bizarre Adventure sehen:

2:10 Trailer zu Jojo's Bizarre Adventure Part 7 zeigt die neuen Charaktere und das Pferderennen in voller Aktion

JoJo’s Bizarre Adventure Part 7: Steel Ball Run startet am 19. März 2026 und wird auf Netflix mit japanischer Original-Synchro erscheinen. Über eine deutsche Vertonung ist noch nichts bekannt.

Genauere Informationen zu den einzelnen Ankündigungen der anderen Anime-Serien findet ihr auf den nächsten Seiten.