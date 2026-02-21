Red Dead Redemption 2-Spieler löscht versehentlich Spielstand seiner Verlobten - heuert Arthur-Schauspieler an, um Entschuldigung einzusprechen & der freut sich riesig

Roger Clarks Stimme macht jeden Tag besser.

Arthur Morgans Stimme Roger Clark ist für seine Community-Nähe bekannt. Dazu gehört auch, dass der Red Dead Redemption 2-Star regelmäßig Audionachrichten für seine Fans einspricht. Und ein Shoutout geht dem Schauspieler bis heute nicht aus dem Kopf.



Denn offenbar ist es einem Fan passiert, dass er versehentlich den geliebten RDR 2-Speicherstand seiner Verlobten gelöscht hat. Und na klar: Nur Roger Clark kann's richten (via IGN).

"Für diese Art von Shoutouts lebe ich"

Was genau passiert ist: Vor einigen Tagen teilte Clark auf X/Twitter, dass er sich besonders gerne an eine Anfrage für einen Shoutout zurückerinnert. Darin schildert ein Fan, dass er das Savegame seiner Verlobten offenbar versehentlich ins Datennirwana geschickt hat.

Zweidrittel des Rockstar-Abenteuers hatte die eifrige Spielerin bereits abgeschlossen, stets die moralisch beste Entscheidung getroffen, und all das bereitete ihr nach Angaben des Verlobten eine riesige Freude. Kurzum: Ziemlich doof also, dass all das nun futsch ist.

Roger Clark erhielt daraufhin eben eine Anfrage, das Ganze mit einem Entschuldigungsvideo wieder geradezubiegen. Schließlich nahm der Schauspieler die Anfrage an und nahm tatsächlich ein Video auf. Wie das ausgesehen hat, wissen wir aber leider nicht. Clark selbst freut sich jedenfalls drüber, auf Twitter schreibt er:

Ich bin wirklich überwältigt von eurer Unterstützung auf Cameo. Danke, dass ihr meine Shoutouts mögt. Ich freue mich über alle, aber solche wie das unten [Anm. d. Red.: bezieht sich auf einen beigefügten Screenshot der Anfrage] bedeuten mir besonders viel. Lasst uns dieser armen Frau positive Energie schicken. Wenigstens weiß ihr Freund, was er getan hat.

Wie es der Schuldige geschafft hat, den Spielstand seiner Verlobten zu löschen, ist unklar. Genauso, ob die Verlobte die Entschuldigung am Ende überhaupt angenommen hat.

Red Dead Redemption 2 erschien ursprünglich im Oktober 2018 für die PS4 und Xbox One. Gerüchte rund um ein Next Gen-Upgrade des Western-Abenteuers kursieren bereits seit Längerem. Und vielleicht bekommen wir dieses Jahr endlich die viel gewünschten PS5- und Xbox Series X/S-Versionen spendiert. Das behauptete zumindest Insider NateTheHate Anfang Februar 2026.

Würdet ihr Roger Clark ebenfalls anheuern?