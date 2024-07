Bloodborne trifft auf Elden Ring: Diese Mod kombiniert das beste beider From Software-Spiele

Bloodborne-Fans bekommen endlich neues Futter in Form einer Elden Ring-Mod.

Bloodborne ist nicht nur eines der besten PS4-Spiele, sondern gleichzeitig auch einer der beliebtesten From Software-Titel. Dummerweise wurde dem Game aber nie eine PS5- oder PC-Version spendiert. Was liegt da also näher, als den mittlerweile in die Jahre gekommenen Titel in Form einer Elden Ring-Mod neues Leben einzuhauchen? Graceborne schickt sich an, genau das zu tun und die beiden legendären Titel miteinander zu vereinen.

Graceborne: Bloodborne kommt als Overhaul-Mod für Elden Ring und könnte richtig cool werden

Worum geht's? Alle lieben Elden Ring, das gerade eben erst seine erste, einzige und hochgelobte Erweiterung Shadow of the Erdtree bekommen hat. Alle lieben aber auch Bloodborne, das leider nie über seine PS4-Version mit Performance-Problemen hinaus gekommen ist. corvianNexus bringt das Bloodborne-Gameplay jetzt in die Elden Ring-Welt.

Das Hauptziel der Mod soll sein, die Stimmung und Atmosphäre von Elden Ring noch viel, viel düsterer und fieser zu machen. Falls euch Elden Ring also bisher immer noch zu fröhlich, lebensbejahend und nett war, habt ihr hier eine Mod, die das ändert.

Bisher gibt es aber wohl vor allem Gameplay-Änderungen, wie viel sich an der Spielwelt ändert, ist noch nicht so richtig klar. Fest steht aber, dass ihr mit der Graceborne-Mod auf haufenweise Funktionen aus Bloodborne zugreifen könnt, die es so in Elden Ring normalerweise nicht gibt.

Beispielsweise könnt ihr jede Menge Waffen aus Bloodborne nutzen, wie zum Beispiel Schusswaffen in Form von Pistolen und Co. Aber auch zusätzliche Rüstungen kommen ins Spiel, genau wie die Quick-Steps statt Ausweichrollen, das Parieren mit Schusswaffen oder das Zurückgewinnen von Lebensenergie durch die Rally-Mechanik.

Aber die Sache hat gleich mehrere Haken

Nur am PC: Wie das so ist mit den meisten Mods, gibt es auch die Bloodborne-Mod namens Graceborne für Elden Ring nur am PC. Wenn ihr also darauf gehofft hattet, die Bloodborne-Vibes endlich auch auf der Xbox genießen zu können, müssen wir euch enttäuschen. Hier könnt ihr Graceborne bei Nexusmods herunterladen.

Nur mit älterer Version: Um die Mod überhaupt installieren zu können, müsst ihr eure Elden Ring-Version downgraden, und zwar auf Version 1.10. Habt ihr eine neuere Fassung installiert, lässt sich das in der Regel aber recht einfach über Steam zurückdrehen.

Bisher noch in der Alpha: Die Elden Ring-Mod ist noch nicht fertig und auch noch nicht in einem besonders weit fortgeschrittenen Zustand. Stattdessen befindet sie sich in einem relativ instabilen Alpha-Stadium. Das bedeutet, dass es zum Beispiel noch regelmäßig zu Abstürzen kommt, wenn ihr eine Schusswaffe im Inventar habt und das Schmiede-Menü öffnet.

Spielt ihr Elden Ring mit Mods und wenn ja, welche sind eure Favoriten? Was haltet ihr von der Bloodborne-Mod?