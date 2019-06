Bloodstained im Wertungsspiegel - Erste Tests & Reviews im Überblick

Mit Bloodstained: Ritual of the Night ist in diesen Tagen der geistige Nachfolger der Castlevania-Reihe von Game-Designer Koji Igarashi für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erschienen. Mittlerweile hat die internationale Presse ihr Urteil zum Metroidvania abgegeben.

Die Wertung fällt dabei durchweg positiv aus. Im folgenden findet ihr die Pros und Contras zum Spiel:

Pros: "Liebesbrief an Castlevania-Fans", Erkundung der Spielwelt, sehr guter Genre-Einstieg für Neulinge, tolles Kampfsystem.

Contras: Technische Probleme, die mit dem Patch 1.02 (PS4/Xbox One) wohl mittlerweile behoben wurden.

Wie ist der Metacritic-Score?

Auf Metacritic erreicht das Spiel aktuell eine gute Wertung von 84 aus 100 Punkten. Dabei handelt es sich um die Durchschnittswertung von 25 Magazinen.

Auf der Seite Open Critic zeichnet sich das exakt gleiche Bild ab.

Übersicht: Die Wertungen der Presse

Magazin Wertung IGN 88 Metro GameCentral 80 PC Gamer 77 Trusted Reviews 90 Game Informer 85 Hobby Consolas 88 Destructoid 80 The Sixth Axis 70 DualShockers 85 Playstation Universe 90

(Stand: 26.06.2019 11:30)

Probleme der Switch-Version

Die Version für die Nintendo Switch ist eine Woche nach der Veröffentlichung auf PS4 & Xbox One erschienen und leidet laut Meldungen erster Spieler unter massiven technischen Problemen. Darunter unter anderem Probleme mit der Framerate, Freezes, eine massive Verzögerung bei der Eingabe und Abstürze.

Besserung in Sicht

Für alle, die Bloodstained auf der Switch spielen möchten, gibt es jedoch Hoffnung. So äußerten sich die Entwickler direkt nach Release zu den Problemen.

"Wir werden umgehend unsere Ressourcen auf die Switch-Version verlagern und kleinere Updates anstelle eines großen Updates veröffentlichen, um einzelne Bereiche des Spiels schnellstmöglich zu verbessern. "

Es kann also gut sein, dass die Probleme schnell behoben werden. Es ist jedoch trotzdem aktuell beim Kauf der Version für die Switch Vorsicht geboten.

Werdet ihr euch Bloodstained holen?