Nur 3,74 Euro im eShop-Sale: Diese fantastische Zelda-Alternative für Switch sollte jeder Fan von Link spielen

Blossom Tales bekommt ihr gerade sehr günstig im eShop für Nintendo Switch.

Im Nintendo eShop finden sich gerade etliche Angebote. Da ist es nicht gerade einfach, den Überblick zu behalten. Aber GamePro ist ja für euch da: Wir haben eine richtig coole Zelda-Alternative für euch herausgefiltert, die ihr aktuell für unter vier Euro bekommt.

Um dieses aktuelle eShop-Angebot geht es:

Spiel: Blossom Tales: The Sleeping King für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Preis im Sale: 3,74 Euro

3,74 Euro Regulärer Preis: 14,99 Euro (Rabatt von 75 Prozent)

14,99 Euro (Rabatt von 75 Prozent) Angebot gültig bis: 18. Januar 2024

Das erwartet euch bei Blossom Tales: The Sleeping King

1:04 Blossom Tales - Dieses Zelda-Like erweckt Erinnerungen an die klassischen Zelda-Spiele - Dieses Zelda-Like erweckt Erinnerungen an die klassischen Zelda-Spiele

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Wertung auf Metacritic: 80

So spielt es sich: Das Action-Adventure Blossom Tales orientiert sich spielerisch sehr stark an den Zelda-Spielen für den Game Boy. Ihr zieht also in der Top Down-Ansicht mit Schwert und Schild los, erkundet Dungeons und kloppt Monster nieder. Habt ihr damals A Link to the Past oder das originale Link's Awakening gezockt, dann werdet ihr euch hier sofort zu Hause fühlen.

Als Heldin Lily werden wir in die Reihen der Ritter der Rose aufgenommen und helfen ihnen dabei, einen fiesen Hexer in die Flucht zu schlagen. Dafür müssen wir drei legendäre Zutaten finden, die uns bei unserem Vorhaben unterstützen sollen.

Spielzeit: Das Action-Adventure unterhält euch rund 15 Stunden lang, eignet sich also als perfekter Gaming-Snack für zwischendurch.

Pro/Contra: Game Informer lobt beispielsweise die cleveren Puzzles, die spannenden Dungeons und die motivierende Erkundung der Spielwelt.

Außerdem sind sich die meisten internationalen Outlets in ihren Reviews einig: Blossom Tales fange die klassische Zelda-Formel perfekt ein, biete darüber hinaus aber nichts Neues. Für Liebhaber*innen alter Zeldas lohnt sich der Titel also allemal.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welche Zelda-Alternative würdet ihr empfehlen und warum? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.